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Я соромлюсь свого тіла

Как правильно похудеть?

01.08.2022

Как правильно похудеть? Этот вопрос мучает многих. Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо придерживаться принципов здорового питания, заниматься спортом и знать, сколько пить воды. Сегодня врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, сколько калорий необходимо употреблять в пищу и каким продуктам отдавать предпочтение для снижения веса. Читайте, как правильно похудеть в нашем материале. 

Как правильно похудеть: важные советы

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Чего категорически нельзя делать, если вы хотите худеть правильно? Это – голодать! Для того, чтобы оставаться здоровым и при этом терять вес, как ни парадоксально, нужно есть, но не объедаться. Достаточно будет употреблять нужное количество калорий в сутки.

Суточная норма потребления калорий для мужчин

Portrait of a fitness man doing stretching exercises

Для мужчин с сидячим образом жизни суточная норма калорий:

  • 2400 (от 19 до 25 лет);
  • 2200 (от 31 до 50 лет);
  • 2000 (старше 51 года).

Для мужчин, которые ведут умеренно активный образ жизни:

  • 2600–2800 (от 19 до 30 лет);
  • 2400–2600 (от 31 до 50 лет);
  • 2200–2400 (старше 51 года).

А те, кто ведут активный образ жизни, то должны употреблять следующее количество калорий:

  • 3000 (от 19 до 25 лет);
  • 2800–3000 (от 31 до 50 лет);
  • 2800–3000 (старше 51 года).

Суточная норма потребления калорий для женщин

Woman with healthy food indoors

Для женщин с сидячим образом жизни суточная норма калорий:

  • 2000 (от 19 до 25 лет);
  • 1800 (от 26 до 50 лет);
  • 1600 (старше 51 года).

Дамы, которые ведут умеренно активный образ жизни, могут позволить себе столько калорий:

  • 2200 (от 19 до 25 лет);
  • 2200 (от 26 до 50 лет);
  • 1800 (старше 51 года).

А те женщины, которые и дня не могут прожить без спорта должны употреблять:

  • 2400 (от 19 до 25 лет);
  • 2200 (от 26 до 50 лет);
  • 2000 (старше 51 года).

Рекомендации по ограничениям в еде

It’s hard to choose healthy food concept, with woman hand holding an green apple and a calorie bomb donut

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Стоит удержаться от употребления сладкого и мучного. Однако если для вас это непреодолимо, то старайтесь уменьшать количество съеденных шоколадок и булочек, а также есть их до 18:00. Кроме того, нельзя есть на ночь жареное мясо, копчености, грибы, пироги, бобовые и другие тяжелы для желудка продукты.

Для правильного похудения нужно принимать пищу часто, но маленькими порциями. Завтрак и обед должны быть самыми объемными приемами пищи, а ужин – самым легким. Кстати, если вы хотите похудеть, то ужинать нужно не позже 19:00–19:30 вечера.

Физические нагрузки во время похудения должны быть активными, но не чересчур. Если у вас нет возможности посещать спортивный зал, где фитнес-тренер подберет персональный комплекс упражнений, не беда. Есть множество занятий, которые способны заменить спортивный зал. Например, зимой – это лыжи, коньки, а летом – прогулки на природе, купание, пляжный волейбол. Каждое утро делайте зарядку.

Важно! Не нужно пытаться сбросить сразу и много килограммов. Пользы организму это не принесет. Нормальным считается потеря 1–2 килограмма в месяц. Чтобы организм лишний раз не попадал в стрессовую ситуацию для него, постарайтесь удержать тот вес, который скинули за месяц. Так вы дадите возможность организму адаптироваться.

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