Можно ли избавиться от «черных точек»?

Черные точки доставляют немало хлопот, особенно девушкам. Бесконечные маски, скрабы зачастую дают лишь временный эффект. Врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко решила провести эксперимент, который показал, насколько эффективно работают разного рода маски по удалению так называемых «черных точек». Так можно ли избавиться от них?

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Причины появления черных точек

Открытые комедоны, или как их называем мы «черные точки», появляются вследствие закупоривания сальных желез, когда в поры попадают частички пыли и грязи, токсины, излишки кожного сала. Обычно мы их можем наблюдать на лице, носу, груди, спине или любых других участках кожи, которые имеют много сальных желез.

В каком возрасте появляются черные точки

«Чёрные точки» могут быть у всех. Но вспомните свое юношество, когда, глядя в зеркало, мы просто ненавидели свое отражение, так как на лице были такие омерзительные прыщики, а кожа была похожа на кусок жирного сала. А все почему? Потому что в подростковом возрасте происходят гормональные изменения в организме, сопровождающиеся повышенной активностью сальных желез, что и приводит к образованию «черных точек».

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Как избавиться от черных точек

Частично предотвратить появления «черных точек» поможет правильный уход. Для этого необходимо регулярно следить за чистотой своей кожи. Удаляйте излишки кожного сала и ороговевшие частицы кожи с помощью мягких очищающих средств, скрабов и пилингов. Запомните: жирные крема и агрессивные скрабы только навредят вашему кожному покрову.

Для механического удаления «черных точек» лучше обратиться к профессиональным косметологам, так как самостоятельное их выдавливание травмирует сально-волосяной фолликул, он может инфицироваться. Тем более, Екатерина Безвершенко с помощью эксперимента показала, что комедон находится настолько глубоко, что самостоятельно удалить его очень сложно.

Также все эти действия только временно избавят вас от комедонов или сделают их менее заметными.

В эксперименте Екатерины Безвершенко первое место среди лучших средств по удалению «черных точек» получила маска из желатина и активированного угля. В этой маске нет агрессивных компонентов, которые вызывают покраснения кожи – уголь вытягивает гряз, а желатин обеспечивает легкое и безболезненное снятие маски. Так что, прежде чем покупать дорогостоящие средства, прочитайте их состав на упаковке.

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