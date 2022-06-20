Казалось бы, чистка ушей – дело нехитрое. Но как ни странно, многие делают это в корне неправильно и даже не подозревают о своих ошибках. Например, знали ли вы о том, что засовывать в ухо ватные палочки категорически нельзя? Почему? И как же тогда правильно ухаживать за ушами? Об этом подробно рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

На самом деле то, как большинство из нас привыкли ухаживать за своими ушами, – неправильно. В гигиенической чистке нуждается только ушная раковина. А вот засовывать в ухо ватные палочки или спички с ватой – вредно и опасно. Вы не только можете повредить слуховой канал, но и проталкиваете серу вглубь, из-за чего образуются серные пробки.

Сера, которую вырабатывают сальные и серные железы, – это вовсе не грязь, как многие привыкли считать. Она выполняет профилактическую функцию, защищая кожу слухового канала от повреждений и воспалений. Поэтому тщательно очищать кожу от серных накоплений не нужно.

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Как правильно чистить уши взрослым?

Гигиену ушей проводят в душе, когда горячая вода и пар немного смягчают кожу слухового хода (тогда сера выходит быстрее). Чистить их нужно пальцем или ватным тампоном (не используйте для очистки ушей ватные палочки с пластиковой или деревянной основами). Ушную раковину можно мыть ежедневно, а вот само ухо – не более 1 раза в неделю при необходимости.

Как правильно чистить уши детям?

Новорожденным необходимо чистить ушки каждый день. Ушную раковину можно протирать увлажненным ватным жгутиком, стараясь обрабатывать все изгибы, складочки и завитки. Очень важно протирать кожу и за ушками младенца, так как эта зона часто потеет и на ней скапливается грязь. Каждую ушную раковину следует протирать отдельным ватным тампоном или отдельной специальной ватной палочкой с ограничителем.

Важно помнить, что промывать рекомендуется только ушные раковины, а всё остальное организм сделает сам.

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