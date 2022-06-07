Как правильно похудеть: важные советы

Как правильно похудеть? Этот вопрос мучает многих. Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо придерживаться принципов здорового питания, заниматься спортом и знать, сколько пить воды. Сегодня врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, сколько калорий необходимо употреблять в пищу и каким продуктам отдавать предпочтение для снижения веса. Читайте, как правильно похудеть в нашем материале.

Больше по теме: Что приготовить на пикник: топ-5 лучших блюд

Чего категорически нельзя делать, если вы хотите худеть правильно? Это – голодать! Для того, чтобы оставаться здоровым и при этом терять вес, как ни парадоксально, нужно есть, но не объедаться. Достаточно будет употреблять нужное количество калорий в сутки.

Суточная норма потребления калорий для мужчин

Для мужчин с сидячим образом жизни суточная норма калорий:

2400 (от 19 до 25 лет);

2200 (от 31 до 50 лет);

2000 (старше 51 года).

Для мужчин, которые ведут умеренно активный образ жизни:

2600–2800 (от 19 до 30 лет);

2400–2600 (от 31 до 50 лет);

2200–2400 (старше 51 года).

А те, кто ведут активный образ жизни, то должны употреблять следующее количество калорий:

3000 (от 19 до 25 лет);

2800–3000 (от 31 до 50 лет);

2800–3000 (старше 51 года).

Суточная норма потребления калорий для женщин

Для женщин с сидячим образом жизни суточная норма калорий:

2000 (от 19 до 25 лет);

1800 (от 26 до 50 лет);

1600 (старше 51 года).

Дамы, которые ведут умеренно активный образ жизни, могут позволить себе столько калорий:

2200 (от 19 до 25 лет);

2200 (от 26 до 50 лет);

1800 (старше 51 года).

А те женщины, которые и дня не могут прожить без спорта должны употреблять:

2400 (от 19 до 25 лет);

2200 (от 26 до 50 лет);

2000 (старше 51 года).

Рекомендации по ограничениям в еде

Больше по теме: Что взять с собой на пикник: топ-10 необходимых вещей от Надежды Матвеевой

Стоит удержаться от употребления сладкого и мучного. Однако если для вас это непреодолимо, то старайтесь уменьшать количество съеденных шоколадок и булочек, а также есть их до 18:00. Кроме того, нельзя есть на ночь жареное мясо, копчености, грибы, пироги, бобовые и другие тяжелы для желудка продукты.

Для правильного похудения нужно принимать пищу часто, но маленькими порциями. Завтрак и обед должны быть самыми объемными приемами пищи, а ужин – самым легким. Кстати, если вы хотите похудеть, то ужинать нужно не позже 19:00–19:30 вечера.

Физические нагрузки во время похудения должны быть активными, но не чересчур. Если у вас нет возможности посещать спортивный зал, где фитнес-тренер подберет персональный комплекс упражнений, не беда. Есть множество занятий, которые способны заменить спортивный зал. Например, зимой – это лыжи, коньки, а летом – прогулки на природе, купание, пляжный волейбол. Каждое утро делайте зарядку.

Важно! Не нужно пытаться сбросить сразу и много килограммов. Пользы организму это не принесет. Нормальным считается потеря 1–2 килограмма в месяц. Чтобы организм лишний раз не попадал в стрессовую ситуацию для него, постарайтесь удержать тот вес, который скинули за месяц. Так вы дадите возможность организму адаптироваться.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ