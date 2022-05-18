Боль в пятке ‒ симптом, который требует немедленного обращения к врачу. Не стоит медлить, ведь причин ее появления может быть много ‒ от неудобной обуви до серьезных заболеваний опорно-двигательного аппарата. И своевременная диагностика может стать спасательным кругом. О том, почему возникают боли в пятке и как их лечить, рассказывает врач медицинской службы телеканала СТБ и эксперт проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева.

Причин возникновения болей в пятках много ‒ травмы, системные заболевания, воспалительные или инфекционные процессы.

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Причины боли в пятке, не связанные с заболеваниями

Неправильная обувь

Одна из самых распространенных причин болей в пятке ‒ неправильная обувь. В первую очередь это касается туфель на высоком каблуке. Если вы длительное время ходите на шпильке, это может привести к перегрузке стопы, вследствии чего возникают боли в пятке. Выбирая такую обувь, помните, что оптимальное время ношения туфель на высоком каблуке ‒ 3‒4 часа.

Травмы

Боль в пятке также может возникать при различных травмах, в первую очередь при травмах связок голеностопных суставов. Как правило, пострадавший ощущает жгучую или колющую боль. Также боль в пятке может возникнуть при длительной ходьбе.

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Заболевания, которые вызывают боли в пятках

Пяточная шпора

Это небольшое костное разрастание, которое располагается в области бугра пяточной кости со стороны подошвы либо в зоне прикрепления ахиллова сухожилия.

Чаще всего появление пяточной шпоры связано с возрастными изменениями. Пациеты ощущаю боль при ходьбе, с течением заболевания боли могут быть настолько сильными,что человек не сможет наступать на ногу. У некоторых пациентов она ассоциируется с гвоздем в пятке.

Варикозное расширение вен

Такое распространенное заболевание также может привести к ощущениям тяжести в ногах, отекам. Оно проявляться болями в стопах..

Плоскостопие

Плоскостопие также может привести к болям в пятке. Как известно, у нашей стопы много функций, одна из которых ‒ амортизация стопы во время ходьбы. Но если стопа неровная, то с этой функцией она нормально справиться не может. Как следствие ‒ появление боли как по всей ноге, так и в пятках.

Вальгусная деформация

При вальгусной деформации характерно болезненное увеличение косточки первого пальца стопы с внутренней стороны, а также отечность, покраснения и боль в стопе при нагрузках. Как следствие, появляется боль в стопе и пятке.

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Плантарный фасцит

Это хронический воспалительный процесс в пяточных мышцах. При этом заболевании боль возникает по утрам. К вечеру боль обычно снижается. Однако на следующий день все повторяется.

Пяточный апофизит

Такое заболевание чаще всего встречается у подростков. Это воспаление ядра кости при ее формировании. Пациенты ощущают острую боль в задней части пятки.

Ахиллобурсит

При этом заболевании боль возникает в центре пятки, которая немного распухает. Ахиллобурсит ‒ поражение сухожилия, которое при неправильном его лечении может вызвать серьезные патологии. Поэтому самолечением заниматься категорически противопоказано!

Трещины на пятке

Также адскую боль могут вызывать трещины на пятке. Они возникают вследствие грибковой инфекции, сахарного диабета, нарушения обмена веществ. Для того, чтобы вылечить данный симптом, в первую очередь нужно установить причину появления трещин. К слову, иногда трещины возникают после частого пилинга, так что с этой косметической процедурой следует быть осторожными.

Сухая мозоль

Сухая мозоль или натоптыш появляется вследствие скопления омертвевших клеток, которые приводят к уплотнению кожи и появлению натоптышей. Решение этой проблемы очень простое ‒ следует просто обратиться к хорошему косметологу.

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К какому врачу обращаться, если болят пятки?

Для того, чтобы вылечить боли в пятке, необходимо обязательно обращаться к врачу. Но дело в том, что спектр специалистов здесь достаточно широк. Так, за помощью можно обратиться к хирургу, ревматологу, травматологу, неврологу или физреабилитологу. В любом случае, в первую очередь следует проконсультироваться с терапевтом.

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