Признаки рака матки и яичников: основные симптомы
Рак матки и яичников – опасные и распространенные онкологические заболевания женской половой сферы. Довольно часто они протекают без выраженных симптомов, поэтому лучший способ распознать болезнь на ранней стадии – регулярные профилактические осмотры у гинеколога. Однако есть ряд признаков рака шейки матки и яичников, которые также следует брать во внимание. Об основных симптомах рассказали врачи проекта проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Кто предрасположен к раку матки?
К сожалению, рак матки в наше время занимает четвертое место после рака молочной железы, кожи и желудочно-кишечного тракта. В зоне риска женщины, у которых:
- диабет
- гипертоническая болезнь
- вирус папилломы человека
- ВИЧ
- поздняя менопауза и нарушения менструального цикла
- бесплодие, венерические заболевания
- ожирение (риск заболевания в 9 раз выше, чем при нормальном весе)
Подвержены риску заболеть раком матки и курящие женщины, а также те, кто рано начал половую жизнь и у которых множество сексуальных партнёров. К группе риска можно отнести и женщин, у которых были ранние первые роды.
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Первые признаки рака шейки матки
- вагинальные выделения с примесью крови, розового или коричневого цвета, которые появляются в период между менструациями или у женщин, вошедших в климактерический период
- воспаления в женской половой сфере (кольпит, цервицит)
- гнойные выделения, сопровождающиеся неприятным запахом
- болезненные ощущения во время полового акта
- более длительная и болезненная менструация
Признаки рака шейки матки на более поздних стадиях
- водянистый состав выделений
- проблемы с мочеиспусканием
- увеличение лимфатических узлов
- сильные отеки конечностей
Признаки и симптомы рака яичников
Рак яичников, как и рак матки, – распространенное заболевание женщин нашего времени. Чаще всего болезнь протекает без симптомов и проявляет себя лишь на поздних стадиях. В большинстве случаев это заболевание диагностируется у молодых женщин в возрасте до 40 лет. Развитие данной опухоли происходит довольно быстро.
Симптомы рака яичников:
- вздутие живота
- тошнота
- потеря аппетита
- боль внизу живота
- боль при половом контакте
- расстройство пищеварения
- учащение мочеиспускания
Чтобы предотвратить эти болезни, женщинам стоит регулярно посещать гинеколога. А главное – если что-то стало беспокоить, не затягивать с диагностикой и последующим лечением.
Будьте здоровы!
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