Повышенное давление — очень распространенная проблема. Стрессы и вредные привычки приводят к тому, что повышенное артериальное давление диагностируется у половины молодых людей. Это вызывает слабость, головные боли, а также может спровоцировать инсульт и даже инфаркт. Как снизить высокое давление? Подробнее читайте в нашем материале.

Почему опасно высокое давление

Гипертония часто не имеет ярко выраженных симптомов, однако она может спровоцировать появление инсульта или инфаркта. Артериальное давление измеряется в формате двух чисел. Например, 120/80. Первое число — систолическое давление — говорит о том, как сильно (в миллиметрах ртутного столба) давит на стенки сосудов кровь во время удара сердца. Второе — диастолическое — фиксирует давление крови в момент, когда сердце отдыхает между ударами.

Как понизить давление в домашних условиях

Высокое давление — штука сложная и опасная. Мы советуем обратиться к врачу. В зависимости от степени давления, вам назначат индивидуальный профилактический план лечения.

Мы предлагаем вам несколько простых способов, которые помогут облегчить симптомы при высоком артериальном давлении.

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Дышите глубоко. По данным медицинских исследований, глубокое дыхание — верный способ понизить давление. Правильное дыхание на протяжении пяти минут увеличивает приток крови к тканям. За счет этого давление понизится.

Сделайте теплую ванночку. Налейте в тазик или ванну теплую воду (примерно 45 °С) и окуните на 10 минут руки и ноги. Благодаря температуре воды сосуды в руках и ногах расширяются.

Подержите руки под холодной проточной водой. Прохладная (не ледяная!) вода снизит частоту сердечных сокращений.

Выпейте теплый чай с мятой. Чай из щепотки мятных листьев, залитых кипятком на 10 минут, поможет снизить артериальное давление. Только пить напиток нужно теплым и медленными глотками.

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Сделайте компресс с яблочным уксусом. Приложите к ногам на 10‒15 минут смоченную в яблочном уксусе марлю. Как показывают исследования, в яблочном уксусе содержатся вещества, которые могут снижать давление.

Примите валерьянку. Или препараты на её основе, например, корвалол. Валериана ‒ мощное успокоительное, которое помогает организму справиться со стрессом. Сердце начнет биться спокойнее ‒ и артериальное давление снизится. Важно: при приеме не превышайте дозу, указанную в инструкции!

Мы все еще должны акцентировать внимание на том, что бороться с повышенным давлением следует с помощью квалифицированного специалиста. Способы, перечисленные выше, являются лишь вспомогательным средством и облегчат состояние только временно.

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