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Псориаз: причины, симптомы, профилактика и лечение

06.08.2021

Псориаз ‒ распространенное заболевание кожи, от которого страдает около 4% населения земного шара разного возраста. Причины появления недуга до настоящего времени полностью не изучены, поэтому псориаз считается одной из самых загадочных болезней человечества. Что же такое псориаз? Какие его симптомы и кто в группе риска? Как не заболеть псориазом? Об этом подробно рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Что такое псориаз?

псориаз

Псориаз, или чешуйчатый лишай, — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое сопровождается появлением высыпаний и шелушением.

При заболевании псориазом процесс отмирания верхнего слоя кожи происходит гораздо быстрее, чем у здоровых людей. При нормальном состоянии кожи цикл созревания клеток длится от 25 до 30 дней, а при псориазе кожа отмирает в течение 5 дней. Псориаз имеет летнюю и зимнюю формы, и в основном поражает ограниченные участки тела: волосистую часть головы, сгибы локтевых и коленных суставов, область крестца, но может появиться и в других местах тела.

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Какие могут быть причины псориаза?

В настоящее время существует много теорий относительно причин и механизмов развития псориаза. Большое внимание уделяют пусковым факторам, которые провоцируют начало заболевания:

  • травмы (любое повреждение кожи)
  • инфекционные заболевания (грипп, ангина и т. д.)
  • неправильное питание
  • стрессы
  • реакция на лекарственные препараты
  • климатические изменения
  • курение
  • употребление алкоголя.

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Man scratch oneself, dry flaky skin on hand with psoriasis vulgaris, eczema and other skin conditions like fungus, plaque, rash and patches. Autoimmune genetic disease.

Формы псориаза:

  • бляшечный
  • волосистой части головы
  • каплевидный
  • псориаз ногтей
  • псориаз ладоней и подошв
  • псориатическая эритродермия
  • артропатический псориаз, экссудативный псориаз.

Как обнаружить псориаз?

Диагностика псориаза обычно основывается на характерном внешнем виде кожи. Не существует каких-либо специфичных процедур для обнаружения псориаза или анализов крови. В группе риска:

  • люди с наследственной предрасположенностью (более 40% больных псориазом имеют родственника, страдающего псориазом)
  • лица с вирусными, бактериальными, грибковыми инфекциями (стрептококком, молочницей, ВИЧ и др.)
  • подвергающиеся эмоциональному стрессу
  • лица с ожирением и излишним весом
  • курящие
  • злоупотребляющие алкоголем
  • принимающие некоторые лекарства (например, противомалярийные препараты и др.)
  • подвергшиеся солнечным ожогам.

Лечение псориаза

лечение псориаза

Это хроническое заболевание. Цель лечения — положительные результаты, чтобы исчезли кожные высыпания и не появлялись как можно дольше. Необходим индивидуальный подход к каждому конкретному больному. История болезни помогает врачу выявить закономерность в появлении рецидивов, связанных с тем или иным провоцирующим фактором: инфекцией, временем года, нервным перенапряжением и другими причинами. В ряде случаев псориаз не требует никакого лечения.

Профилактика псориаза

  1. Избегайте переохлаждения, солнечных ожогов.
  2. По возможности избегайте эмоциональных стрессов.
  3. Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем.
  4. С осторожностью принимайте лекарства (всегда консультируйтесь с врачом!).

Иногда симптомы псориаза могут быть очень похожи на симптомы других болезней кожи, которые требуют совершенного другого лечения, чем псориаз, могут быть заразными и представлять серьезную угрозу для жизни. Если вы еще ни разу не обращались к врачу по поводу имеющихся у вас симптомов – обязательно сделайте это!

Будьте здоровы!

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