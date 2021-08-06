Псориаз: причины, симптомы, профилактика и лечение
Псориаз ‒ распространенное заболевание кожи, от которого страдает около 4% населения земного шара разного возраста. Причины появления недуга до настоящего времени полностью не изучены, поэтому псориаз считается одной из самых загадочных болезней человечества. Что же такое псориаз? Какие его симптомы и кто в группе риска? Как не заболеть псориазом? Об этом подробно рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Что такое псориаз?
Псориаз, или чешуйчатый лишай, — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое сопровождается появлением высыпаний и шелушением.
При заболевании псориазом процесс отмирания верхнего слоя кожи происходит гораздо быстрее, чем у здоровых людей. При нормальном состоянии кожи цикл созревания клеток длится от 25 до 30 дней, а при псориазе кожа отмирает в течение 5 дней. Псориаз имеет летнюю и зимнюю формы, и в основном поражает ограниченные участки тела: волосистую часть головы, сгибы локтевых и коленных суставов, область крестца, но может появиться и в других местах тела.
Больше по теме: Как проверить свой иммунитет?
Какие могут быть причины псориаза?
В настоящее время существует много теорий относительно причин и механизмов развития псориаза. Большое внимание уделяют пусковым факторам, которые провоцируют начало заболевания:
- травмы (любое повреждение кожи)
- инфекционные заболевания (грипп, ангина и т. д.)
- неправильное питание
- стрессы
- реакция на лекарственные препараты
- климатические изменения
- курение
- употребление алкоголя.
Больше по теме: Последствия курения и вред для внутренних органов
Формы псориаза:
- бляшечный
- волосистой части головы
- каплевидный
- псориаз ногтей
- псориаз ладоней и подошв
- псориатическая эритродермия
- артропатический псориаз, экссудативный псориаз.
Как обнаружить псориаз?
Диагностика псориаза обычно основывается на характерном внешнем виде кожи. Не существует каких-либо специфичных процедур для обнаружения псориаза или анализов крови. В группе риска:
- люди с наследственной предрасположенностью (более 40% больных псориазом имеют родственника, страдающего псориазом)
- лица с вирусными, бактериальными, грибковыми инфекциями (стрептококком, молочницей, ВИЧ и др.)
- подвергающиеся эмоциональному стрессу
- лица с ожирением и излишним весом
- курящие
- злоупотребляющие алкоголем
- принимающие некоторые лекарства (например, противомалярийные препараты и др.)
- подвергшиеся солнечным ожогам.
Лечение псориаза
Это хроническое заболевание. Цель лечения — положительные результаты, чтобы исчезли кожные высыпания и не появлялись как можно дольше. Необходим индивидуальный подход к каждому конкретному больному. История болезни помогает врачу выявить закономерность в появлении рецидивов, связанных с тем или иным провоцирующим фактором: инфекцией, временем года, нервным перенапряжением и другими причинами. В ряде случаев псориаз не требует никакого лечения.
Профилактика псориаза
- Избегайте переохлаждения, солнечных ожогов.
- По возможности избегайте эмоциональных стрессов.
- Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем.
- С осторожностью принимайте лекарства (всегда консультируйтесь с врачом!).
Иногда симптомы псориаза могут быть очень похожи на симптомы других болезней кожи, которые требуют совершенного другого лечения, чем псориаз, могут быть заразными и представлять серьезную угрозу для жизни. Если вы еще ни разу не обращались к врачу по поводу имеющихся у вас симптомов – обязательно сделайте это!
Будьте здоровы!
Больше по теме: Тест: Насколько здоровый ваш образ жизни?