Большинство людей часто не обращают внимания на учащенное сердцебиение, списывая его на стрессы, которых достаточно в повседневной жизни. Врачи предупреждают: недуг вовсе не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. С ним следует быть предельно осторожным. Почему возникает тахикардия и как с ней бороться? Об этом рассказывают врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Что такое тахикардия?

Тахикардия – это одно из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма. Болезнь характеризуется чрезмерно частым сердцебиением в состоянии покоя. Обычно у взрослых в нетревожном состоянии частота сердечных сокращений составляет от 60 до 100 ударов в минуту (некоторые врачи ограничивают верхний предел здорового сердцебиения величиной 90 ударов в минуту). Порог нормальной частоты сердечных сокращений зависит от возраста человека.

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Почему возникает тахикардия?

Прежде всего следует отметить, что тахикардия – это, скорее, симптом, нежели самостоятельное заболевание. Причины возникновения могут быть самыми разными. Чтобы разработать схему лечения, специалист должен выявить и устранить эти факторы.

У здоровых людей тахикардия возникает:

в результате стрессовых ситуаций, физических нагрузок и эмоционального возбуждения;

при повышении температуры воздуха;

при употреблении некоторых лекарственных средств, крепкого чая, кофе или алкоголя;

от резкой перемены положения тела.

У детей дошкольного возраста тахикардия считается физиологической нормой.

В то же время течение определенных патологических состояний нередко сопровождает именно тахикардия.

Причины тахикардии

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Зачастую тахикардия связана с нарушением генерации электрических импульсов, управляющих ритмом сердечных сокращений. Такие нарушения могут быть вызваны рядом причин. Среди них:

реакция на некоторые лекарственные препараты;

врожденные нарушения электрической проводимости сердца;

врожденные аномалии сердца;

пристрастие к алкоголю;

употребление наркотиков;

курение;

электролитный дисбаланс;

сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к ухудшению кровоснабжения и повреждению сердечной ткани (в том числе – атеросклероз, болезни клапанов сердца, сердечная недостаточность, заболевания сердечной мышцы (кардиомиопатия), опухоли или инфекции);

гипертония;

гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы);

заболевания легких.

При учащенном сердцебиении эффективность работы сердца падает. Это приводит к ухудшению снабжения кровью органов и частей тела, включая само сердце. При тахикардии наблюдается увеличенная потребность в кислороде миокарда. Если такое состояние продолжается длительное время, оно может повлечь за собой сердечный приступ, вызванный отмиранием клеток из-за недостатка кислорода.

Признаки тахикардии

У некоторых пациентов может не наблюдаться никаких симптомов или осложнений, связанных с тахикардией. Тем не менее такое состояние значительно увеличивает риск инсульта, внезапной остановки сердца или смерти.

В целом выделяют такие симптомы тахикардии:

учащенный пульс;

боли, дискомфорт в груди (стенокардия);

головокружение;

гипотония (пониженное артериальное давление);

головокружение;

ощущение нерегулярного и/или сильного биения сердца;

одышка;

внезапная слабость;

обморок.

Диагностика и лечение тахикардии

Вердикт о заболевании обычно выносится на основании результатов осмотра и опроса пациента, а также после проведения ряда медицинских исследований, которые могут включать:

1. Анализы

2. Электрокардиограмму (ЭКГ)

3. Холтеровское мониторирование

4. Регистратор событий

5. Электрофизиологические исследования

6. Ортостатическое исследование

Варианты лечения тахикардии зависят от возраста пациента, состояния общего здоровья и некоторых других факторов. Терапия направлена на нормализацию частоты сердцебиения, предотвращение последующих эпизодов тахикардии, а также на снижение риска возможных осложнений. На эффективность лечения во многом влияет правильно установленные причины недуга.

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