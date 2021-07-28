Демодекоз — это кожное заболевание, вызываемое микроскопическим клещом. Он паразитирует в сальных железах кожи лица и век, а также в волосяных фолликулах. Как избавиться от подкожного клеща? Рассказывает врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко.

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Наличие клеща у человека считается нормой. По статистике около 80% населения планеты являются носителями клеща. Никак не проявляясь в течение жизни, этот условно патогенный микроорганизм может активизироваться при резком снижении иммунитета, а также при наличии некоторых системных заболеваний организма.

Демодекоз — что это?

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Как правило, демодекоз развивается в период гормонального всплеска – в подростковом возрасте, во время беременности или вследствие стресса. Женщин болезнь поражает в 2 раза чаще, чем мужчин.

Связано это в первую очередь с использованием косметики, содержащей гормональные или другие биологические добавки. Заболевание имеет хронический характер, обостряясь в весенний и осенний периоды.

Причины развития демодекоза:

Нарушения в работе эндокринной системы

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Сбои в обмене веществ

Снижение иммунитета

Продолжительные стрессовые состояния

Неправильное питание

Злоупотребление баней и солярием

Демодекоз: симптомы

Заболевание чаще всего имеет определенную локализацию. Обычно это область лица – лоб, подбородок, носо-щечные складки.

Для начальной стадии характерны следующие симптомы:

Кожа на пораженном участке воспаляется и начинает шелушиться

Поры и кровеносные сосуды расширяются

Появляется сыпь, угри.

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При тяжелой форме заболевания в толще кожи образуется грубая «рубцовая» ткань и множество мелких твердых комочков кальция. Лицо покрывается узелками, нарывами и язвочками, становится одутловатым, приобретает сероватый оттенок.

При демодекозе кожа плохо переносит контакт с водой и мылом – краснеет, зудит, отекает, появляются новые высыпания. Ее состояние ухудшается на солнце, в солярии или в бассейне с хлорированной водой.

Глубокая чистка и применение скрабов способствуют только расселению возбудителя на новые территории.

Как лечить демодекоз?

Самолечение при таком заболевании абсолютно неэффективно. Только квалифицированный специалист может подобрать комплексный курс лечения, чтобы устранить возбудителя инфекции.

На ранних стадиях вылечить демодекоз значительно проще, чем бороться с запущенной формой заболевания. Необходимо обязательно довести до конца начатый курс лечения, даже если все симптомы болезни исчезли.

Профилактика демодекоза

Соблюдать правила личной гигиены и режим отдыха

Не использовать чужие косметические средства, вещи личного пользования

Сбалансировать рацион — ограничить потребление жирного, острого, копченого и сладкого

Избегать воздействия на кожу прямых солнечных лучей, ветра, дождя, снега и т.д.

Избавиться от вредных привычек

Умерить себя в посещении бани, сауны и солярия

Регулярно проводить дезинфекцию постельного белья и одежды

Тщательно ухаживать за кожей лица.

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