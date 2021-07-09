Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, какие упражнения нужно делать для профилактики варикоза. Перед занятиями они рекомендуют недолго посидеть на корточках, каждое упражнение повторять 4–8 раз (если не предписано иное). Но главное – не переусердствовать: если вы неважно себя чувствуете, количество повторов можно сократить.

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Упражнения для профилактики варикоза стоя

Встаньте прямо, стопы на прямой линии. Поднимайтесь на носки и медленно опускайтесь. Повторите 20–30 раз. Теперь разведите носки врозь, а пятки поставьте вместе. Снова 20–30 подъемов на носки. Повторите то же самое со сведенными носками и разведенными пятками. Походите на месте, не отрывая носков от пола. Ноги вместе, руки по швам. На медленном выдохе отводите плечи назад. На вдохе расслабьте их и наклоняйте голову вперед. Исходное положение – то же. На вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки. На выдохе – вернитесь в исходное положение. Исходное положение – то же. На вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки. На выдохе поднимите ногу так, чтобы вы оказались в позе «ласточка». То же – с другой ногой.

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Упражнения для профилактики варикоза лежа на спине

Согните ноги в коленях и крутите педали воображаемого велосипеда. Согните ноги в коленях, стопы положите на сиденье стула. Поочередно сгибайте и разгибайте то правую, то левую ступню. Исход­ное положение – то же. Вращайте стопами и голенями влево-вправо, не отрывая их от стула. Руки – вдоль тела. Поднимите вверх прямые ноги, повращайте стопу влево-вправо, затем – от себя и на себя. Ноги вместе. Медленно встаньте в стойку на лопатках, разведите ноги, помашите ими и вернитесь в исходное положение. Ноги вместе. На вдохе согните левую ногу и подтяните колено к груди. На выдохе выпрямите ее вертикально вверх и опустите. Повторите с правой ногой. Не отрывая стоп от пола, согните ноги в коленях, руки положите на бедра. На вдохе приподнимайте голову и корпус, руками тянитесь к коленям или за них. На выдохе медленно вернитесь в исходное положение. Руки по швам вдоль тела, согните ноги в коленях, не отрывая стопы от пола. Медленно выдыхая, втягивайте живот, вдыхая – надувайте его.

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Упражнения для профилактики варикоза лежа на боку

Сначала упражнения выполняются на левой стороне, затем – на правой.

Ноги прямые. Опираясь на левую руку, поставьте правую стопу на пол перед левым коленом и захватите правой рукой голень. Левую стопу согните на себя и приподнимите левую ногу. Медленно опустите. Выполняйте 5–10 раз. Ноги прямые, опирайтесь на левый локоть, ладони обеих рук на полу. Согните левую ногу, а правую вытяните вперед и согните в стопе, как можно дальше потянув кончики пальцев на себя. Напрягите ноги, поднимите правую вверх, затем медленно опускайте ее, но не кладите на пол. Повторите 10–15 раз.

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