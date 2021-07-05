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Признаки рака матки и яичников: основные симптомы

05.07.2021

Рак матки и яичников – опасные и распространенные онкологические заболевания женской половой сферы. Довольно часто они протекают без выраженных симптомов, поэтому лучший способ распознать болезнь на ранней стадии регулярные профилактические осмотры у гинеколога. Однако есть ряд признаков рака шейки матки и яичников, которые также следует брать во внимание. Об основных симптомах рассказали врачи проекта проекта «Я соромлюсь свого тіла».

симптомы рака шейки матки

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Кто предрасположен к раку матки?

К сожалению, рак матки в наше время занимает четвертое место после рака молочной железы, кожи и желудочно-кишечного тракта. В зоне риска женщины, у которых:

  • диабет
  • гипертоническая болезнь
  • вирус папилломы человека
  • ВИЧ
  • поздняя менопауза и нарушения менструального цикла
  • бесплодие, венерические заболевания
  • ожирение (риск заболевания в 9 раз выше, чем при нормальном весе)

Подвержены риску заболеть раком матки и курящие женщины, а также те, кто рано начал половую жизнь и у которых множество сексуальных партнёров. К группе риска можно отнести и женщин, у которых были ранние первые роды.

признаки рака матки

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Первые признаки рака шейки матки

  • вагинальные выделения с примесью крови, розового или коричневого цвета, которые появляются в период между менструациями или у женщин, вошедших в климактерический период
  • воспаления в женской половой сфере (кольпит, цервицит)
  • гнойные выделения, сопровождающиеся неприятным запахом
  • болезненные ощущения во время полового акта
  • более длительная и болезненная менструация

Признаки рака шейки матки на более поздних стадиях

  • водянистый состав выделений
  • проблемы с мочеиспусканием
  • увеличение лимфатических узлов
  • сильные отеки конечностей

Признаки и симптомы рака яичников

рак яичников

Рак яичников, как и рак матки, – распространенное заболевание женщин нашего времени. Чаще всего болезнь протекает без симптомов и проявляет себя лишь на поздних стадиях. В большинстве случаев это заболевание диагностируется у молодых женщин в возрасте до 40 лет. Развитие данной опухоли происходит довольно быстро.

Симптомы рака яичников:

  • вздутие живота
  • тошнота
  • потеря аппетита
  • боль внизу живота
  • боль при половом контакте
  • расстройство пищеварения
  • учащение мочеиспускания

Чтобы предотвратить эти болезни, женщинам стоит регулярно посещать гинеколога. А главное – если что-то стало беспокоить, не затягивать с диагностикой и последующим лечением.

Будьте здоровы!  

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