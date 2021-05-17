Сколиоз – заболевание, с которым часто сталкиваются школьники. Если его игнорировать, то это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский рассказал, какие бывают стадии сколиоза. Как предотвратить и вылечить сколиоз? Подробнее читайте в материале.

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Что такое сколиоз?

Сколиоз – это искривление позвоночника в сторону. В большинстве случаев заболевание развивается в возрасте от 6 до 15 лет, причем у девочек в 4 раза чаще, чем у мальчиков. На начальной стадии сколиоз практически незаметен и не доставляет дискомфорта.

Вторая стадия – намного более серьезная и требует лечения.

Наибольшую угрозу представляет сколиоз третьей и четвертой степеней.

Виды сколиоза

Торакальный (искривление в грудном отделе позвоночника) Торако-любмальный (искривление в области перехода грудного отдела в поясничный) Любмальный (искривление в области поясницы)

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Как обнаружить сколиоз?

Признаки сколиотической осанки:

разный уровень плеч и лопаток

неодинаковые треугольники между локтями и туловищем

асимметричные ребра при наклоне вперед.

Если игнорировать первые симптомы, сколиотическая осанка постепенно приводит к сколиозу.

Как лечить сколиоз?

Самостоятельно можно исправить сколиоз первой-второй степени. Более поздние стадии заболевания корректируются единственным путем – хирургическим. Для профилактики сколиоза необходимо:

следить за правильной осанкой

не находиться слишком долго в сидячей позе

избегать резких движений и поворотов туловища

равномерно распределять нагрузку при ношении сумок, рюкзаков, тяжелых предметов

избегать чрезмерных физических нагрузок

Будьте здоровы!

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