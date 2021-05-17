Что такое сколиоз и как его лечить
Сколиоз – заболевание, с которым часто сталкиваются школьники. Если его игнорировать, то это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский рассказал, какие бывают стадии сколиоза. Как предотвратить и вылечить сколиоз? Подробнее читайте в материале.
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Что такое сколиоз?
Сколиоз – это искривление позвоночника в сторону. В большинстве случаев заболевание развивается в возрасте от 6 до 15 лет, причем у девочек в 4 раза чаще, чем у мальчиков. На начальной стадии сколиоз практически незаметен и не доставляет дискомфорта.
Вторая стадия – намного более серьезная и требует лечения.
Наибольшую угрозу представляет сколиоз третьей и четвертой степеней.
Виды сколиоза
- Торакальный (искривление в грудном отделе позвоночника)
- Торако-любмальный (искривление в области перехода грудного отдела в поясничный)
- Любмальный (искривление в области поясницы)
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Как обнаружить сколиоз?
Признаки сколиотической осанки:
- разный уровень плеч и лопаток
- неодинаковые треугольники между локтями и туловищем
- асимметричные ребра при наклоне вперед.
Если игнорировать первые симптомы, сколиотическая осанка постепенно приводит к сколиозу.
Как лечить сколиоз?
Самостоятельно можно исправить сколиоз первой-второй степени. Более поздние стадии заболевания корректируются единственным путем – хирургическим. Для профилактики сколиоза необходимо:
- следить за правильной осанкой
- не находиться слишком долго в сидячей позе
- избегать резких движений и поворотов туловища
- равномерно распределять нагрузку при ношении сумок, рюкзаков, тяжелых предметов
- избегать чрезмерных физических нагрузок
Будьте здоровы!
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