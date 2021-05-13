Профилактика глистов в домашних условиях

Универсальных методов избавления от паразитов не существует. Возможно лечение несколькими методами сразу, а иногда даже требуются хирургические операции. Окончательную тактику избавления от паразитов назначает врач после тщательного обследования. О том, какие методы профилактики глистов существуют, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла». Все детали читайте в материале.

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Профилактика гельминтозов

Мойте руки перед едой, а также после посещения туалета, по приходу с улицы.

Зелень перед подачей на стол в сыром виде необходимо тщательно промывать водой, а также обрабатывать кипятком.

Ни в коем случае нельзя употреблять сырое, плохо приготовленное мясо. Мясо, рыбу и икру необходимо тщательно термически обрабатывать.

Не стоит употреблять сырую воду, особенно с водоемов.

Следите за чистотой своего нижнего белья, меняйте его не реже 1-2 раз в день.

Подстригайте ногти, не давайте скапливаться грязи под ними, ни в коем случае не грызите ногти.

Чаще проводите влажную уборку в своем помещении.

Меняйте постельное белье как можно чаще.

Чтобы проверить свой организм на наличие глистов, необходимо сдать анализ крови. Это можно сделать практически везде: как в платной поликлинике, так и бесплатной. Перед процедурой лучше не есть как минимум восемь часов. Чаще всего анализ крови принимают утром, а результаты определяют в течение нескольких дней. С результатами анализов нужно обратиться к врачу-инфекционисту или же к терапевту.

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Симптомы гельминтоза:

зуд в заднем проходе;

высыпания на коже;

тошнота или подташнивание;

постоянная усталость;

повышение температуры тела;

частые головные боли, головокружение;

отечность ног;

запор, вздутие, понос, метеоризм;

увеличены лимфатические узлы;

бессонница;

боли в животе;

уменьшение веса;

желтушность кожи или слизистой;

аллергические реакции – бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический кашель и т.д.;

горечь во рту;

боли в мышцах и суставах;

храп или скрип зубами ночью.

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