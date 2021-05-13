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Профилактика глистов в домашних условиях

13.05.2021

Универсальных методов избавления от паразитов не существует. Возможно лечение несколькими методами сразу, а иногда даже требуются хирургические операции. Окончательную тактику избавления от паразитов назначает врач после тщательного обследования. О том, какие методы профилактики глистов существуют, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла». Все детали читайте в материале. 

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Профилактика гельминтозов

  • Мойте руки перед едой, а также после посещения туалета, по приходу с улицы.
  • Зелень перед подачей на стол в сыром виде необходимо тщательно промывать водой, а также обрабатывать кипятком.
  • Ни в коем случае нельзя употреблять сырое, плохо приготовленное мясо. Мясо, рыбу и икру необходимо тщательно термически обрабатывать.
  • Не стоит употреблять сырую воду, особенно с водоемов.
  • Следите за чистотой своего нижнего белья, меняйте его не реже 1-2 раз в день.
  • Подстригайте ногти, не давайте скапливаться грязи под ними, ни в коем случае не грызите ногти.
  • Чаще проводите влажную уборку в своем помещении.
  • Меняйте постельное белье как можно чаще.

Чтобы проверить свой организм на наличие глистов, необходимо сдать анализ крови. Это можно сделать практически везде: как в платной поликлинике, так и бесплатной. Перед процедурой лучше не есть как минимум восемь часов. Чаще всего анализ крови принимают утром, а результаты определяют в течение нескольких дней. С результатами анализов нужно обратиться к врачу-инфекционисту или же к терапевту.

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Симптомы гельминтоза:

  • зуд в заднем проходе;
  • высыпания на коже;
  • тошнота или подташнивание;
  • постоянная усталость;
  • повышение температуры тела;
  • частые головные боли, головокружение;
  • отечность ног;
  • запор, вздутие, понос, метеоризм;
  • увеличены лимфатические узлы;
  • бессонница;
  • боли в животе;
  • уменьшение веса;
  • желтушность кожи или слизистой;
  • аллергические реакции – бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический кашель и т.д.;
  • горечь во рту;
  • боли в мышцах и суставах;
  • храп или скрип зубами ночью.

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