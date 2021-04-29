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Что такое гематома и как ее лечить

29.04.2021

Гематома – скопление крови, которое возникло в результате разрыва сосудов. Вследствие чего может образоваться гематома? Какие признаки гематомы? В каких случаях при появлении гематомы нужно немедленно обратиться к врачу? Подробно об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Bruise injury on young woman knee

Гематомы имеют круглую вытянутую форму и появляются в мягких тканях. Образования могут находиться под кожей, слизистыми оболочками, в стенке внутренних органов и даже в головном мозгу.

Чаще всего причиной возникновения гематом являются удары. Больше всего подвержены риску пожилые люди, потому что с возрастом кровеносные сосуды становятся слабее.

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Признаки гематомы:

  • боль (может быть сильной)
  • припухлость или отек
  • частичная потеря функциональности мышц (в зависимости от области удара)
  • изменения цвета кожи (может быть красновато-синей или зелено-желтой)
  • повышение температуры тела

Если же на теле появляются гематомы без причин, следует обратиться к врачу. Образования также могут возникать из-за гормонального сбоя, а также вследствие употребления некоторых медикаментозных препаратов.

Виды гематом

Гематомы различают в зависимости от места расположения. Выделяют следующие:

  • подкожная
  • внутримышечная
  • субсерозная (в брюшной или грудной полости)
  • гематома головного мозга (субдуральная, эпидуральная или внутримозговая)
  • ретрохориальная (при беременности)

Чтобы избежать яркого «окраса» на теле, сразу после удара следует приложить к месту холодный компресс или лед. Через 5–6 дней специалисты могут назначить тепловые процедуры. Следует уменьшить нагрузки на пораженную область.

Can you move your leg?

Обязательно нужно обратиться к врачу, если:

  • гематома больших размеров
  • увеличен отек вокруг гематомы
  • гематома находится на голове
  • гематома на животе
  • произошло повреждение кости или сустава
  • гематома не проходит на протяжении 2 недель

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