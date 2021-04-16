В последние годы отношение украинцев к своему здоровью изменилось в лучшую сторону. Многие переходят на правильное питание, стараясь сбросить лишний вес. Но как определить идеальную массу тела? Для этого нужно воспользоваться расчетом ИМТ – индекса массы тела. О том, как правильно вычислить формулу индекса массы тела, рассказывают эксперты проекта «Я соромлюсь свого тіла».

В медицинском аспекте для диагностики отклонений массы тела от нормальных величин используется показатель, который называется индексом массы тела (ИМТ).

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Формула вычисления индекса массы тела (ИМТ)

Результат определяет соотношение веса и роста в квадрате.

Формула веса выглядит очень просто:

ИМТ = m/h²,

где m – масса тела человека (в килограммах),

а h – рост человека (в метрах).

Какой индекс массы тела при нормальном весе?

При нормальной массе тела ИМТ должен находиться в диапазоне от 19 до 25. Значения меньше нижней границы могут сигнализировать о дефиците массы тела или анорексии, а показатели выше – об избыточном весе и ожирении.

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Степени ожирения в зависимости от ИМТ:

ИМТ от 25,1 до 29,9 соответствует избыточной массе тела (предожирению)

ИМТ от 30,0 до 34,9 – 1-я степень ожирения

ИМТ от 35,0 до 39,9 – 2-я степень ожирения

ИМТ более 40 – 3-я степень ожирения

ИМТ более 50 говорит о сверхожирении (суперожирение).

Следует помнить, что ИМТ не является достоверным для:

детей с незавершенным периодом роста

лиц старше 65 лет

спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой

беременных женщин

Какие последствия высокого ИМТ?

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Избыточный вес сказывается на работе практически всех органов и систем. Сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, сахарный диабет, гипертония, гормональные нарушения – неполный список проблем, с которыми сталкиваются пациенты с ожирением. Чтобы сохранить и улучшить здоровье, очень важно нормализовать показатель индекса массы тела до допустимых границ. Однако главное правило – вес должен уходить постепенно. Так, в первые шесть месяцев не рекомендуется худеть более чем на 10% от общей массы тела.

Добиться нужного результата помогут сбалансированный рацион и регулярные физические нагрузки. Однако прежде чем вносить какие-либо коррективы в свой привычный распорядок дня, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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