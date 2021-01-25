Корь в Украине: когда делать прививки от кори?
Украина занимает первое место в мире по количеству больных корью. Только с начала 2019 года ею заразилось больше 25 тысяч людей! Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, чем опасна корь и как уберечь себя от этого заболевания, а также, когда нужно делать вакцинацию от кори? Подробности читайте в нашем материале.
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Корь ‒ это инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного.
Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов. Инкубационный период составляет 7‒17 дней. В это время признаки болезни могут не проявляться.
Болезнь протекает в несколько этапов и имеет ряд осложнений. Корь ‒ заразное заболевание, которое мгновенно распространяется. Больше всего склонны к заражению дети до пяти лет и беременные.
Лекарства от кори нет. Вакцинация ‒ это единственное, что может помочь.
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Симптомы кори
Первый день:
- головная боль
- слабость
- высокая температура (до 40⁰)
- насморк
- сухой кашель
- красное отечное горло
- увеличенные лимфоузлы
2‒3 день:
- розовая сыпь на небе
- мелкие белые точки на слизистой щек, десен, губ
4‒5 день:
- высыпания по всему телу (красные мелкие пятна появляются сначала на голове, потом ‒ на теле, и, в последнюю очередь, ‒ на руках и ногах)
- повторное повышение температуры
- усиливается насморк и кашель
- может возникнуть острый конъюнктивит
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Когда нужно делать вакцинацию от кори?
Вакцинация от кори для детей проходит в два этапа: первый ‒ в 1 год, а второй ‒ в возрасте 6 лет. Если по каким-то причинам ребенку не сделали прививку от кори, то ее можно сделать в любом возрасте. Лучше ‒ дважды, с интервалом в 28 дней.
Если же планируется поездка за границу, особенно, в страны с высоким распространением этого заболевания, то вакцинировать ребенка можно с 6 месяцев.
Также можно провести экстренную вакцинацию для детей без прививки в течение первых трех дней после контакта с больным на корь.
Взрослым также лучше сделать прививки от кори, особенно, если они не уверены в том, что в детстве были вакцинированы.
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Кому нельзя делать прививки от кори?
- Людям с острой аллергической реакцией на неомицин или другой компонент вакцины, которая возникла на первичное введение.
- Больным на момент вакцинации (прививку лучше отложить до выздоровления).
- Беременным женщинам; кроме того, необходимо избегать беременности в течение 4 недель после вакцинации.
- Детям, которые получили медотвод от педиатра или невролога.