Зачем нужно сдавать ревмопробы и биохимический анализ крови?
Чтобы определить заболевания внутренних органов и систем организма, необходимо проходить лабораторные исследования. Самые важные – это ревмопробы и биохимический анализ крови. Зачем нужно сдавать ревмопробы и биохимический анализ крови? Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Ревмопробы могут показать снижение содержания белка в крови, вырабатываемого печенью. Это исследование используется для диагностики заболеваний почек и печени, ревматических и онкологических заболеваний. Ревматических заболеваний очень много. Основными есть:
- острая ревматическая лихорадка;
- ревматоидный артрит;
- болезнь Бехтерева.
В стандартный набор ревмопроб входят три анализа:
- С-реактивный белок;
- Антистрептолизин-О – АСЛО;
- Ревматоидный фактор – РФ.
Ревматологический скрининг — это активное применение ревмопроб с целью раннего выявления ревматологической патологии.
Биохимический анализ крови — лабораторное исследование, позволяющее оценить работу внутренних органов (сердца, печени и т. д.), получить информацию об обмене веществ и выяснить потребность в микроэлементах. Это исследование важно для диагностики практически всех болезней.
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Основными показателями биохимического анализа крови есть:
- глюкоза – основной тест в диагностике сахарного диабета;
- билирубин общий – фракция общего билирубина в крови;
- билирубин непрямой – различия в показателях общего и прямого билирубина;
- АсАТ – фермент, который синтезируется в печени, и т. д.
- мочевая кислота;
- железо и т. д.
К биохимическому анализу необходимо готовиться заранее. За сутки до взятия крови следует отказаться от употребления алкоголя и за 1 час – от курения. Перед анализом нельзя есть, а также употреблять кофе, чай, сок и жевательную резинку. Врачи советуют ограничить перед этим физические нагрузки и эмоциональные потрясения.