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Зачем нужно сдавать ревмопробы и биохимический анализ крови?

07.12.2020

Чтобы определить заболевания внутренних органов и систем организма, необходимо проходить лабораторные исследования. Самые важные – это ревмопробы и биохимический анализ крови. Зачем нужно сдавать ревмопробы и биохимический анализ крови? Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла». 

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 Ревмопробы — это исследование крови, показывающее степень и распространенность воспалительного процесса, который поражает суставы, соединительную ткань и внутренние органы организма.

Ревмопробы могут показать снижение содержания белка в крови, вырабатываемого печенью. Это исследование используется для диагностики заболеваний почек и печени, ревматических и онкологических заболеваний. Ревматических заболеваний очень много. Основными есть:

  • острая ревматическая лихорадка;
  • ревматоидный артрит;
  • болезнь Бехтерева.

я соромлюсь свого тіла

В стандартный набор ревмопроб входят три анализа:

  1. С-реактивный белок;
  2. Антистрептолизин-О – АСЛО;
  3. Ревматоидный фактор – РФ.

Ревматологический скрининг — это активное применение ревмопроб с целью раннего выявления ревматологической патологии.

Биохимический анализ крови — лабораторное исследование, позволяющее оценить работу внутренних органов (сердца, печени и т. д.), получить информацию об обмене веществ и выяснить потребность в микроэлементах. Это исследование важно для диагностики практически всех болезней.

я соромлюсь свого тіла

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Основными показателями биохимического анализа крови есть:

  • глюкоза – основной тест в диагностике сахарного диабета;
  • билирубин общий – фракция общего билирубина в крови;
  • билирубин непрямой – различия в показателях общего и прямого билирубина;
  • АсАТ – фермент, который синтезируется в печени, и т. д.
  • мочевая кислота;
  • железо и т. д.

К биохимическому анализу необходимо готовиться заранее. За сутки до взятия крови следует отказаться от употребления алкоголя и за 1 час – от курения. Перед анализом нельзя есть, а также употреблять кофе, чай, сок и жевательную резинку. Врачи советуют ограничить перед этим физические нагрузки и эмоциональные потрясения.

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