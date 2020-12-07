Акне – серьезная проблема, которая требует особого внимания. Чаще всего прыщи появляются на комбинированной и жирной коже из-за неправильной работы сальных желез. Уход за такой кожей должен подбирать врач-дерматолог. Но, зная свой тип кожи, можно помочь ей и самостоятельно. О том, как вылечить акне в домашних условиях, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Лечение акне с помощью кофе

Увлекаться употреблением кофе при акне не стоит. А вот делать из натурального кофе скраб можно. Легкий кофейный пилинг очищает кожу и немного ее подсушивает.

Лечение акне с помощью овсянки

Сода с овсянкой также нежно очищают кожу. Эти продукты не вызывают раздражений и аллергических реакций. Но важно помнить, что такие натуральные скрабы стоит делать аккуратно и не использовать во время острых воспалительных процессов на коже лица.

Для приготовления маски из овсянки вам нужно 1 ст. л. овсянки смешать с 2 ст. л. кипятка. Нанесите на 15 минут и смойте теплой водой. Такое средство актуально при спасении кожи от угрей и сухости.

Лечение акне с помощью меда

Сладости при угревой болезни должны быть в рационе в ограниченном количестве. Но мед – это совсем другое дело. Как его использовать? Мед – это антисептик, который поможет не только бороться с инфекцией, но и снимет раздражение на коже. А маска, включающая в себя 1 ст. л. лимона и 1 ст. л. меда, хорошо борется с черными точками.

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Лечение акне с помощью алоэ и лимона

В лимонном соке содержится очень много витамина С, он дезинфицирует, осветляет покраснения и бережно очищает кожу. Можно попробовать нанести лимонный сок на проблемные зоны очищенного лица. После того, как он впитается, необходимо умыться и нанести крем.

Сок алоэ тоже обладает мощным заживляющим, противовоспалительным, антибактериальным, очищающим и лечебным действием.

Лечение акне с помощью календулы

Календула обладает противовоспалительными, антибактериальными и антивирусными свойствами. При использовании спиртовой настойки – прижигание только прыщей, протирание мест покраснения кожи. Не рекомендуется протирать такой настойкой все лицо – спирт может пересушить кожу. Для протирания лица необходимо использовать отвар или лосьон на основе календулы.

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Лечение акне с помощью спорта

Это неотъемлемая часть здорового образа жизни. А здоровый образ жизни – здоровая кожа лица. Во-первых, занятия спортом нормализуют уровень гормонов. Во-вторых, снимают стресс (прыщи часто появляются при повышении в крови гормона стресса – кортизола, который влияет на активную выработку железами кожного сала). Конечно, обильное потоотделение может ухудшить акне. Необходимо соблюдать правила гигиены и обязательно принимать душ и умываться после спортзала.

Лечение акне с помощью солнцезащитного крема

Очень важно во время лечения прыщей использовать солнцезащитный крем. Практически все лекарственные средства для лечения прыщей разрушают верхний защитный слой кожи и делают ее чувствительной и беззащитной, что может вызвать ожоги и пигментацию. Если вы принимаете антибиотики, пользуетесь кислотами и другими средствами для лечения прыщей, которые делают кожу чувствительной и истончают ее, вам просто необходим специальный солнцезащитный крем. Самое главное – он должен быть некомедогенным – легким, не жирнить кожу и защищать ее.

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Лечение акне с помощью овощей и фруктов

То, как мы питаемся, отражается на состоянии нашей кожи. Высокоуглеводное питание – белый хлеб, паста, торты, печенье, крекеры и чипсы – вызывает сбой в гормональной системе. А это в свою очередь ведет к ухудшению состояния кожи. Такие углеводы повышают уровень сахара в крови и производство инсулина. Кроме того, повышается выработка кожного сала, которое закупоривает поры. Результат: активность бактерий повышается, и на вашей коже появляются угри.

Лечение акне с помощью зеленого чая

Он действительно может помочь при угревой болезни. Некоторые исследования говорят о том, что в чае содержатся микроэлементы, которые снижают выработку жиров в клетках, что уменьшает засаливание пор кожи, уменьшая вероятность возникновения угрей и прыщей и «подсушивая» уже существующие. Кроме того, оказалось, что катехин обладает еще и антиканцерогенными и антибактериальными свойствами.

Лечение акне с помощью воды

Умываться – это обязательно, а еще воду необходимо пить, и достаточно много. Конечно, обильное питье не избавит от прыщей. Но процесс гидрации организма очень важен. 70% нашего тела – это вода. Большая часть этой жидкости циркулирует по телу, доставляя питательные вещества и витамины к органам, а также выводит токсины. Так как кожа – самый большой орган человеческого тела, недостаточное количество воды сразу сказывается на ее состоянии. Токсины буквально засоряют кожу, если мы банально забываем пить воду. И в результате появляется акне.

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Лечение акне с помощью косметики

Регулярное и правильное очищение проблемной кожи – самое важное в борьбе с акне. Осушение кожи способствует еще большему выделению кожного сала и усиливает угревую сыпь. Поэтому при умывании следует избегать применения осушающих препаратов и агрессивного мыла, которые не предназначены для кожи лица. Чем больше PH-фактор у мыла, тем сильнее оно сушит кожу. Если вы умываетесь мылом, то выбирайте аптечные средства для вашего типа кожи. То же самое касается тоника, молочка и крема.

Не высушивая кожу, очищайте ее предназначенными для этого деликатными препаратами до трех раз в день. Можно использовать деликатный пилинг с целью убрать старые ороговевшие клетки кожи, чтобы открыть для кожного сала выход наружу.

Лечение акне с помощью витаминов

Витамин С увеличивает количество коллагена, который многократно повышает упругость кожи и способствует ее регенерации. Кроме того, он повышает иммунитет и эффективно борется с инфекциями. Большое количество этого витамина находится в цитрусовых, а также в клубнике и ананасе.

Витамин Е многократно улучшает упругость подкожных тканей, а также способствует хорошему иммунитету. Этот витамин содержится в миндале и арахисе, но важно помнить – большое количество этих продуктов может вызвать и обратную реакцию.

Витамины группы В: во-первых, витамины этой группы помогают бороться со стрессом, который может вызвать появление прыщей. Также они помогают бороться с сухостью кожи и повышают регенерацию. Продукты: зелень, мясо, яйца, рыба, цельнозерновые.

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