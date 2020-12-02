Вирус гриппа — один из самых распространенных, но в то же время непознанных. Врачи «Я соромлюсь свого тіла» уже рассказывали, чем отличается грипп от ОРВИ и ОРЗ. А сегодня поговорим об особенностях вируса гриппа. Какими интересными фактами о гриппе после своего эксперимента поделилась Екатерина Безвершенко?

Вирус гриппа можно заморозить, и его это не повредит.

При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца. Именно поэтому самый пик заболеваемости приходится на оттепели. Зато обычное мыло убивает вирус гриппа наповал. Так же действует высушивание и температура выше 70 оС.

Получив зарплату бумажными деньгами или сняв гонорар с пластиковой карты, можно запросто заболеть гриппом.

Больше по теме: Какими видами капель лечить насморк?

Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником для инфекции. Грипп сохраняется на них больше двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами, а в Японии деньги стирают при 200 оС в специальной стиральной машине.

Лучшая вакцина от гриппа для грудного младенца — молоко его мамы.

Если женщина заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Малыш никогда не заразится гриппом от матери!

Таблетки от температуры помогают гриппу распространяться по организму.

Ведь нормальная или слегка повышенная температура тела — это рай для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие взрослым рекомендуется только при температуре выше 39 оС, а детям — 38,5 оС.

Узнайте больше об эксперименте из видео:

Video: Вирус гриппа: интересные факты Как вирус гриппа попадает в организм? При какой температуре вирус гриппа погибает? Самые интересные факты и особенности вируса гриппа вы найдете в нашем материале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ