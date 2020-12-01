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Синдром дефицита внимания: что это, симптомы, причины, лечение

01.12.2020

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) этот диагноз сегодня можно услышать очень часто. Обычно его ставят невнимательным и очень активным детям. Так что это такое? Каковы симптомы СДВГ? Почему возникает синдром дефицита внимания и как его лечить? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

здоровье, советы, СДВГ

Что такое СДВГ?

Синдром дефицита внимания это неврологически-поведенческое расстройство развития. Проще говоря, дети с СДВГ испытывают трудности с концентрацией внимания, они гиперактивны, испытывают определенные трудности с контролем эмоций (импульсивны). Такие дети во время учебы делают очень много ошибок из-за невнимательности (хотя часто у детей с СДВГ интеллект на высоком уровне). Им сложно долго сидеть на месте, ждать очередь, подчиняться правилам во время игры. Синдром дефицита внимания всегда проявляет себя в детском возрасте. Такие дети очень быстро переключают внимание с одного занятия на другое, они неусидчивы, иногда проявляют агрессию по отношению к сверстникам. По статистике СДВГ чаще встречается у мальчиков.

Очень часто окружающие считают, что нет такого диагноза, как СДВГ, а плохое поведение связывают с недостатком воспитания. Однако, ученые доказали, что у людей с синдромом дефицита внимания тонкая кора отделов головного мозга, которая отвечает за внимание и когнитивный контроль. У них вырабатывается меньше дофамина (нейромедиатор, который стимулирует мозг, помогает ему переключаться с одной задачи на другую и фокусироваться), чем у других людей. 

Существует три типа СДВГ:

  • дефицит внимания без гиперактивности
  • гиперактивность
  • смешанный тип (включает и гиперактивность, и дефицит внимания)

здоровье, советы, СДВГ

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Причины возникновения СДВГ

Сегодня ученые не могут точно установить причины возникновения синдрома дефицита внимания. Среди предполагаемых причин:

  • Наследственность: если в семье есть ребенок с СДВГ, то, вероятно, подобные симптомы есть у кого-то из родственников.
  • Гипоксия во время родов или беременности.
  • Экологические факторы: если женщина во время беременности употребляла алкоголь или курила, то это может спровоцировать появление у ребенка СДВГ.

Симптомы СДВГ

У большинства детей симптомы СДВГ начинают проявляться в дошкольном возрасте. Среди них:

Невнимательность

Дети с синдромом дефицита внимания очень невнимательны. Они часто отвлекаются. У них часто возникают проблемы с выполнением поставленных заданий. Детям сложно выполнять инструкции, они забывчивы и часто складывается впечатление, что они не слушают ни вопросов взрослых, ни объяснений. Такие дети часто делают ошибки при выполнении  домашнего задания из-за невнимательности. Классическая картина поведения ребенка с СДВГ: мама попросила почистить зубы, но по дороге в ванную ребенок увидел кота и мгновенно переключил свое внимание на него. А дальше игры с котом в мяч или любую другую игру (в зависимости от того, какая игрушка появится перед глазами у ребенка).

здоровье, советы, СДВГ

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Гиперактивность

Дети с СДВГ кажутся очень нетерпеливыми, суетливыми, у них много лишних движений. Они, как правило, немного неуклюжи. Такие дети не могут просто ровно сидеть они обязательно должны покачивать ногой, рукой, крутиться на стуле. Такие дети все время в движении, как будто заведенные. Про таких говорят «с шилом в одном месте». Но самое главное, дети с СДВГ не могут сами успокоиться, потому что им сложно контролировать себя.

Импульсивность

Детям с СДВГ сложно контролировать свое поведение и особенно эмоции. Они, как правило, выкрикивают, не дождавшись, пока учитель закончит задавать вопрос, постоянно перебивают. Им сложно ждать: желаемое они должны получить немедленно. 

У некоторых детей с СДВГ могут проявляться сопутствующие заболевания: 

  • расстройство развития учебных навыков (дислексия, дисграфия)
  • оппозиционное поведение (умышленное непослушание)
  • эмоциональное расстройство (упадок сил)
  • несамостоятельность (навязчивость в поведении)
  • тики (или эпитаптафорная активность без приступов)
  • задержка психоречевого или психического развития (ЗПРР, ЗПР)

здоровье, советы, СДВГ

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Диагностика СДВГ

Для того, чтобы выявить СДВГ, нужно посмотреть на ребенка и на его сверстников. Обычно дети с синдромом дефицита внимания могут отставать в психоречевом развитии. У них отсутствует чувство страха (дети могут выбежать на проезжую часть), часто возникают вспышки агрессии, они непослушны. Однако важно понимать, что такой диагноз после полного медицинского обследования может поставить только врач: невролог и психотерапевт.  

Лечение СДВГ

Самое главное диагностировать СДВГ как можно раньше. Это увеличивает вероятность лучшей коррекции поведения ребенка. Нужно понимать, что синдром дефицита внимания это навсегда, и все, что можно сделать, помочь ребенку научиться с этим жить и контролировать свои эмоции и поведение. С помощью лечения можно улучшить адаптацию ребенка, способность заводить друзей и поддерживать дружбу.

Очень важно как можно раньше начать коррекционные занятия с психологом, логопедом, нейропсихологом. Также неврологи рекомендуют бассейн (плавание снимает напряжение и помогает расслабиться).

здоровье, советы, СДВГ

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СДВГ у взрослых

Раньше ученые считали, что по мере взросления синдром дефицита внимания уходит. Однако недавние исследования показали, что у 50% детей, страдающих СДВГ, симптомы проявляются и во взрослой жизни. Такие люди нередко страдают от заниженной самооценки, они забывчивы, безынициативны, самокритичны, не стремятся достичь высот в профессиональном плане. По статистике большой процент взрослых с СДВГ ведут асоциальный образ жизни. Но, опять же, главное при СДВГ направить энергию в нужное русло. И если ребенок с детства будет приучен к дисциплине, то во взрослой жизни вероятность асоциального способа жизни снижается.

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