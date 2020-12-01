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Какие экзотические паразиты могут навредить вам в разных странах?

01.12.2020

Отпуск это не только оздоровление и отличные воспоминания. Иногда из экзотических стран можно привезти домой не только сувениры, но и непрошенных гостей паразитов. Врач и ведущая проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко рассказала, какие бывают паразиты. Чем они грозят? И что сделать, чтобы избежать такого «живого» сюрприза по прибытии домой? Читайте материал и смотрите видео!

Лейшмании, шистосомы, анкилостомы, бругии и другие паразиты способны испортить ваш отдых в экзотической стране. Прежде чем брать отпуск ознакомьтесь с болезнями, которые могут вас ожидать в теплых краях, а также со способами профилактики.

Тропическая малярия

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Попадает в организм человека через укус инфицированного комара. Заболеть можно, находясь в следующих странах:

  • Индия
  • Бразилия
  • Шри-Ланка
  • Вьетнам
  • Колумбия

Болезнь проявляется через 7−15 суток после укуса.

Основные признаки тропической малярии:

  • лихорадка
  • сильное потоотделение
  • увеличение печени и селезенки
  • анемия

Чтобы защититься, накануне отлета в перечисленные страны нужно посетить врача, который даст специальные таблетки для профилактики малярии.

Лейшманиоз

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Путь инфицирования − также укус комара. Заболеть можно, находясь в следующих странах:

  • Индия
  • Непал
  • Иран
  • Перу
  • Бразилия
  • Саудовская Аравия

Отдельные случаи фиксируются:

  • Южный Казахстан
  • страны Закавказья
  • страны Средней Азии
  • Туркменистан
  • Узбекистан

Основные признаки лейшманиоза:

  • лихорадка
  • анемия
  • поражение легких, печени, почек, селезенки

Профилактика проста − достаточно пользоваться средствами против комаров.

Шистосомоз

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Этого паразита можно подхватить в таких странах, как:

  • Китай
  • Филиппины
  • Индонезия
  • страны Карибского бассейна
  • страны Африки
  • страны Южной Америки.

Симптомы шистосомоза:

  • лихорадка
  • интоксикация
  • тошнота
  • аллергическая сыпь

Один из основных путей заражения − грязная вода. Поэтому профилактика шистосомоза предусматривает фильтрацию и кипячение воды.

Анкилостомоз

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Анкилостомы живут в следующих странах:

  • Узбекистан
  • Азербайджан
  • страны Африки
  • страны Латинской Америки.

Можно заразиться через немытые овощи или грязную землю − например, на пляже. Лучшая защита − соблюдение правил гигиены.

Бругиоз

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И опять же — инфицирование происходит вследствие укуса комара. Встречается в следующих странах:

  • Индия
  • Китай
  • Вьетнам
  • Филиппины
  • Малайзия
  • Таиланд
  • Индонезия.

Способ защиты − средства против насекомых.

Больше об экзотических паразитах, а также полезные советы для путешественников найдете в видео:

Video: Какие экзотические паразиты могут навредить вам в разных странах?

Какие экзотические паразиты опасны для человека и как защититься от них в отпуске в экзотических странах. Все про то, какие есть экзотические паразиты, их симптомы и способ защититься

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