Какие экзотические паразиты могут навредить вам в разных странах?
Отпуск − это не только оздоровление и отличные воспоминания. Иногда из экзотических стран можно привезти домой не только сувениры, но и непрошенных гостей − паразитов. Врач и ведущая проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко рассказала, какие бывают паразиты. Чем они грозят? И что сделать, чтобы избежать такого «живого» сюрприза по прибытии домой? Читайте материал и смотрите видео!
Лейшмании, шистосомы, анкилостомы, бругии и другие паразиты способны испортить ваш отдых в экзотической стране. Прежде чем брать отпуск ознакомьтесь с болезнями, которые могут вас ожидать в теплых краях, а также со способами профилактики.
Тропическая малярия
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Попадает в организм человека через укус инфицированного комара. Заболеть можно, находясь в следующих странах:
- Индия
- Бразилия
- Шри-Ланка
- Вьетнам
- Колумбия
Болезнь проявляется через 7−15 суток после укуса.
Основные признаки тропической малярии:
- лихорадка
- сильное потоотделение
- увеличение печени и селезенки
- анемия
Чтобы защититься, накануне отлета в перечисленные страны нужно посетить врача, который даст специальные таблетки для профилактики малярии.
Лейшманиоз
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Путь инфицирования − также укус комара. Заболеть можно, находясь в следующих странах:
- Индия
- Непал
- Иран
- Перу
- Бразилия
- Саудовская Аравия
Отдельные случаи фиксируются:
- Южный Казахстан
- страны Закавказья
- страны Средней Азии
- Туркменистан
- Узбекистан
Основные признаки лейшманиоза:
- лихорадка
- анемия
- поражение легких, печени, почек, селезенки
Профилактика проста − достаточно пользоваться средствами против комаров.
Шистосомоз
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Этого паразита можно подхватить в таких странах, как:
- Китай
- Филиппины
- Индонезия
- страны Карибского бассейна
- страны Африки
- страны Южной Америки.
Симптомы шистосомоза:
- лихорадка
- интоксикация
- тошнота
- аллергическая сыпь
Один из основных путей заражения − грязная вода. Поэтому профилактика шистосомоза предусматривает фильтрацию и кипячение воды.
Анкилостомоз
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Анкилостомы живут в следующих странах:
- Узбекистан
- Азербайджан
- страны Африки
- страны Латинской Америки.
Можно заразиться через немытые овощи или грязную землю − например, на пляже. Лучшая защита − соблюдение правил гигиены.
Бругиоз
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И опять же — инфицирование происходит вследствие укуса комара. Встречается в следующих странах:
- Индия
- Китай
- Вьетнам
- Филиппины
- Малайзия
- Таиланд
- Индонезия.
Способ защиты − средства против насекомых.
Больше об экзотических паразитах, а также полезные советы для путешественников найдете в видео: