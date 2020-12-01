Какие экзотические паразиты могут навредить вам в разных странах?

Отпуск − это не только оздоровление и отличные воспоминания. Иногда из экзотических стран можно привезти домой не только сувениры, но и непрошенных гостей − паразитов. Врач и ведущая проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко рассказала, какие бывают паразиты. Чем они грозят? И что сделать, чтобы избежать такого «живого» сюрприза по прибытии домой? Читайте материал и смотрите видео!

Лейшмании, шистосомы, анкилостомы, бругии и другие паразиты способны испортить ваш отдых в экзотической стране. Прежде чем брать отпуск ознакомьтесь с болезнями, которые могут вас ожидать в теплых краях, а также со способами профилактики.

Тропическая малярия

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Попадает в организм человека через укус инфицированного комара. Заболеть можно, находясь в следующих странах:

Индия

Бразилия

Шри-Ланка

Вьетнам

Колумбия

Болезнь проявляется через 7−15 суток после укуса.

Основные признаки тропической малярии:

лихорадка

сильное потоотделение

увеличение печени и селезенки

анемия

Чтобы защититься, накануне отлета в перечисленные страны нужно посетить врача, который даст специальные таблетки для профилактики малярии.

Лейшманиоз

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Путь инфицирования − также укус комара. Заболеть можно, находясь в следующих странах:

Индия

Непал

Иран

Перу

Бразилия

Саудовская Аравия

Отдельные случаи фиксируются:

Южный Казахстан

страны Закавказья

страны Средней Азии

Туркменистан

Узбекистан

Основные признаки лейшманиоза:

лихорадка

анемия

поражение легких, печени, почек, селезенки

Профилактика проста − достаточно пользоваться средствами против комаров.

Шистосомоз

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Этого паразита можно подхватить в таких странах, как:

Китай

Филиппины

Индонезия

страны Карибского бассейна

страны Африки

страны Южной Америки.

Симптомы шистосомоза:

лихорадка

интоксикация

тошнота

аллергическая сыпь

Один из основных путей заражения − грязная вода. Поэтому профилактика шистосомоза предусматривает фильтрацию и кипячение воды.

Анкилостомоз

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Анкилостомы живут в следующих странах:

Узбекистан

Азербайджан

страны Африки

страны Латинской Америки.

Можно заразиться через немытые овощи или грязную землю − например, на пляже. Лучшая защита − соблюдение правил гигиены.

Бругиоз

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И опять же — инфицирование происходит вследствие укуса комара. Встречается в следующих странах:

Индия

Китай

Вьетнам

Филиппины

Малайзия

Таиланд

Индонезия.

Способ защиты − средства против насекомых.

Больше об экзотических паразитах, а также полезные советы для путешественников найдете в видео:

Video: Какие экзотические паразиты могут навредить вам в разных странах? Какие экзотические паразиты опасны для человека и как защититься от них в отпуске в экзотических странах. Все про то, какие есть экзотические паразиты, их симптомы и способ защититься

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