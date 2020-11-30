Уход за глазами при ношении линз ‒ процесс достаточно трудоемкий. Чтобы избежать инфекций и раздражений, нужно соблюдать несколько правил ‒ использовать качественные контактные линзы и средства по уходу за линзами и глазами. Подробная инструкция о том, как правильно ухаживать за глазами во время ношения линз., рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Почему возникает дискомфорт во время ношения контактных линз?

Иногда при ношении линз возникает ощущение дискомфорта: слезоточивость, сухость глаза, светочувствительность, покалывание или ощущение, что в глаз что-то попало. Причин этому может быть несколько: некачественный материал, из которого изготовлены линзы, или некачественная жидкость для хранения линз. Иногда ощущение дискомфорта возникает, если одни линзы носить слишком долго, например полтора месяца (при сроке годности линзы ‒ один месяц).

Также может возникнуть дискомфорт, если на поверхность линзы попадает лак для волос.

В некоторых случаях покраснение и сухость вовсе не связаны с линзами и могут возникать вследствие инфекционных заболеваний, например, конъюнктивита. Для устранения болезненных ощущений необходимо немедленно обратиться к врачу.

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Как правильно ухаживать за глазами при ношении контактных линз

Перед тем, как надевать или снимать линзы, нужно обязательно тщательно вымыть руки с мылом.

Линзы нужно обязательно снимать в конце дня и не носить их более 19 часов.

Нельзя ложиться спать в линзах.

Не рекомендуется плавать в бассейне в линзах без специальных очков – из-за большого количества хлорки в воде может возникнуть воспаление.

Нужно обязательно помнить о правиле: новые линзы – новый контейнер.

Нельзя носить линзы дольше их срока годности – это чревато воспалением.

Не рекомендуется находиться долго в задымленном помещении (кальянная, курилка), если пациент носит мягкие контактные линзы. Они впитывают дым, а это тоже может привести к воспалению.

Не рекомендуется носить линзы во время ОРВи и тем более во время высокой температуры тела.

Во время ношения линз может возникать « синдром сухого глаза » . Для того, чтобы его избежать, нужно пользоваться увлажняющими каплями.

Всегда нужно надевать и снимать линзы с одного и того же глаза. Так исчезает вероятность перепутать контактные линзы, если у них разные диоптрии.

Жидкость для линз нужно менять ежедневно. Если же речь идет об однодневных контактных линзах, то после снятия их нужно сразу выбрасывать.

Нельзя промывать линзы или контейнер водой, поскольку в воде могут содержаться примеси, которые могут повредить линзу.

Обязательно ежедневно нужно очищать контактные линзы и контейнер раствором для линз.

Конечно же, контактные линзы покупать самостоятельно нельзя. Их должен назначить офтальмолог.

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И самое главное: не нужно бояться контактных линз. Да, они требуют более тщательного ухода, нежели очки, но зато контактные линзы дают лучшую коррекцию зрения. Сегодня офтальмологи назначают линзы детям с трех месяцев!

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