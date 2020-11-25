Здоровый образ жизни ‒ лучшая профилактика любых заболеваний. Валерий Ославский, врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» разузнал, много ли украинцев следят за своим здоровьем. Мы предлагаем читателям сайта stb.ua также проверить себя. Проходите тест, чтобы выяснить, является ли ваш образ жизни здоровым и нужна ли вам консультация врача!

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Начинайте двигаться по лабиринту с желтой иконки внизу. Отвечайте “да” или “нет”, пока не доберетесь до одного из финальных смайликов. Левый означает, что вам нужно проконсультироваться с врачом, а правый сигнализирует о том, что вы ведете действительно здоровый образ жизни.

Список вопросов:

Вы завтракаете каждое утро? (желтая иконка)

Занимаетесь ли вы спортом? (зеленая иконка)

Достаточно ли воды вы пьете в течение дня? (синяя иконка)

Вы курите? (оранжевая иконка)

Вы употребляете алкоголь? (розовая иконка)

Регулярно ли вы занимаетесь любовью? (красная иконка)

Достаточно ли вы спите? (фиолетовая кнопка)

Ежегодно ли вы проходите медосмотр? (бирюзовая кнопка)

Еще больше интересного узнаете из видео:

Video: Тест: Насколько здоровый ваш образ жизни? Проходите тест на тему здорового образа жизни от врачей проекта Я соромлюсь свого тіла, чтобы узнать, насколько здоровый образ жизни вы ведете

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