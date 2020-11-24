Сахарный диабет: типы, симптомы и профилактика болезни
На сегодняшний день в Украине сахарным диабетом болеет около одного миллиона украинцев, среди них пятая часть – инсулинозависимые. О том, что это за болезнь, почему она возникает, а также как предупредить диабет и обнаружить заболевание на ранних стадиях, рассказывают врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Сахарный диабет – это неизлечимое заболевание эндокринологического характера, при котором в организме человека нарушается секреция инсулина.
Глюкоза – главный источник энергии всего организма, обеспечивающий его работу. В свою очередь, инсулин, гормон, который производит поджелудочная железа, отвечает за то, чтобы глюкоза попала в клетки. При сахарном диабете первого типа поджелудочная совсем не вырабатывает инсулин, а при втором – инсулин просто не воспринимается организмом.
Сахарный диабет первого типа: причины и симптомы
Сахарный диабет первого типа возникает зачастую в молодом возрасте. Основные причины – генетическая предрасположенность, а также тяжелые вирусные инфекции, повреждающие поджелудочную железу. Симптомы диабета первого типа нарастают достаточно быстро. К ним относятся:
- усиленная жажда
- запах ацетона в выдыхаемом воздухе
- частое мочеиспускание
- плохое заживление ран
- кожный зуд
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Сахарный диабет второго типа: причины и симптомы
Сахарный диабет второго типа развивается, как правило, после 40 лет вследствие снижения чувствительности клеток к инсулину. Причины – неправильное питание и лишний вес. В отличие от диабета первого типа, сахарный диабет второго типа длительное время протекает без явных симптомов. Поэтому у больного есть все шансы предотвратить заболевание.
Основные симптомы сахарного диабета второго типа:
- усиленная жажда
- повышенная утомляемость
- ухудшение зрения и памяти
- склонность к инфекционным заболеваниям (особенно грибковым)
Профилактика сахарного диабета
К сожалению, надежных способов защиты от диабета первого типа не существует. Это аутоиммунное заболевание: иммунная система атакует и уничтожает бета-клетки поджелудочной.
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А вот диабет второго типа можно предотвратить на 100%, если вести здоровый образ жизни – придерживаться правильного питания и заниматься спортом. Также для профилактики необходимо:
Достаточное количество воды
Вода участвует во всех обменных процессах организма. Обезвоживание приводит к тому, что поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Важно! Чай, кофе, сладкая газировка, сок, пиво и другие напитки не заменяют воду, потому что клетки воспринимают их как пищу.
Стрессоустойчивость
Стресс негативно сказывается на работе всех органов, что может провоцировать развитие множества болезней, в том числе – сахарного диабета.
Регулярный медосмотр
При возникновении любых тревожных симптомов нужно незамедлительно обращаться к врачу.