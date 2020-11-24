Все мы знаем, что такое термический ожог и насколько он может быть опасен для жизни. Поэтому вовремя оказанная первая помощь может спасти человека. А как ее правильно оказать рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко.

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Степени повреждения кожи при ожогах

первая степень: наружный слой кожи (признаки – покраснения и сухость, пример – солнечный ожог);

наружный слой кожи (признаки – покраснения и сухость, пример – солнечный ожог); вторая степень: волдыри, заполненные желтоватой жидкостью;

волдыри, заполненные желтоватой жидкостью; третья степень: кожа поражена на всю толщину и отмирает (признаки – зона повреждения покрывается коричневыми струпьями);

кожа поражена на всю толщину и отмирает (признаки – зона повреждения покрывается коричневыми струпьями); четвертая степень: самый опасный и глубокий вид травмы, который затрагивает мышцы и кости.

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Первая помощь при термических ожогах

Потушить огонь, убрать раскаленные предметы от пострадавшего.

При травмах 1–2 степени необходимо обеспечить охлаждение поврежденного места – подставить под струю холодной проточной воды и держать 5–7 минут. Если нет такой возможности, то нужно делать холодные компрессы, регулярно их меняя (подойдет марля или чистая косынка, смоченная в ледяной воде).

При травмах 3–4 степени с глубокими повреждениями кожи и обугливанием конечностей просто наложить стерильную повязку на место поражения и ожидать приезда медиков. Пострадавшему, находящемуся в сознании, нужно дать обезболивающее.

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Чего категорически нельзя делать при термических ожогах

Нельзя обрабатывать ожог подручными средствами – сметаной, маслом и т. д.

Нельзя самостоятельно очищать рану ватой или тканями, оставляющими ворс.

Нельзя накладывать повязки, если вы точно не уверены, как это делать.

Нельзя накладывать жгут, если нет открытого ранения, откуда течет кровь (может привести к ампутации обожженной конечности).

Нельзя прокалывать пузыри, так как существует риск занести инфекцию.

Нельзя отдирать одежду, прилипшую к ранам.

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