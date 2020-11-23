В среднем человек болеет простудой или гриппом примерно 200 раз за свою жизнь. Это равняется примерно 1 году непрерывного чихания! Дети в возрасте от 6 до 14 лет болеют гриппом или простудой около 6–10 раз в год. Взрослое население – вдвое меньше. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский рассказал, почему так важно и сколько необходимо проветривать помещение, когда человек болеет.

Зачем проветривать помещение

Вирусы любят теплый и сухой воздух. В такой среде они спокойно перемещаются и размножаются, попадая через дыхательные пути в организм человека. Раздраженная в сухом помещении слизистая плохо «защищается» от вирусов, а во влажном эпидемия не может нарастить обороты.

Каждый раз, когда мы простужены и чихаем, то выпускаем сотни частиц из нашего носа и рта. Во влажном воздухе эти частицы могут оставаться относительно большими и падать на пол. Но в сухом воздухе они разбиваются на меньшие частицы, и становятся настолько малыми, что могут оставаться на плаву часами или днями. В результате этого в сухом малопроветриваемом помещении мы дышим коктейлем из мертвых клеток, слизи и вирусов всех, кто недавно посещал комнату.

Влажный воздух деформирует поверхность вируса, уничтожая его. В особо теплых и влажных условиях вирус может оседать на больших поверхностях в комнате. Таким образом, хотя он плохо выживает в воздухе, он процветает на всем, чего вы касаетесь, а после проникает в рот. В противоположность этому, вирусы в сухом воздухе могут «плавать» вокруг и оставаться активными часами — пока их не вдохнут или не проглотят, позволив осесть на клетках горла.

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Как правильно проветривать помещение?

Оптимальная влажность воздуха в квартире должна составлять 45%. При этом норма – от 30 до 60%, в зависимости от назначения помещений:

гостевая комната – 40–60%

спальня для взрослых – 40–50%

детская комната – 45–60%

кухня/ванная комната – 40–60%.

Сколько проветривать помещение?

Чтобы уничтожить вирусы в закрытом помещении, необходимо:

раз в 2–3 часа проводить проветривание на 10–15 минут

регулярно проводить влажную уборку помещения

раз в 4–6 часов на 15–30 минут включать увлажнитель воздуха, добавляя в воду эфирные масла мяты, эвкалипта, ментола или апельсина.

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Video: Почему и сколько нужно проветривать помещение, когда болеет человек Как правильно проветривать помещение при простудных заболеваниях и гриппе? Почему необходимо проветривать помещение при болезни? Читайте наш материал

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