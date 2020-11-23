Многие считают, что с проблемой алкогольной зависимости могут столкнуться только слабовольные люди, которые не способны вовремя сказать себе «стоп». Однако в действительности механизм зависимости гораздо сложнее. Ведь алкоголизм ‒ это комплексная проблема. То есть как физиологическая, так и психологическая. О том, как возникает зависимость от алкоголя и какими могут быть последствия чрезмерного увлечения спиртными напитками рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» .

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Почему возникает зависимость от алкоголя?

Когда мы делаем полезные для выживания вещи (например, вкусно едим), мозг вырабатывает гормоны счастья ‒ серотонин, эндорфин и дофамин. Они раздражают соответствующие рецепторы в нервных клетках и нам приятно. Алкоголь раздражает рецепторы дофамина, из-за чего улучшается настроение. Однако когда действие алкоголя заканчивается, чувствительность дофаминовых рецепторов снижается ‒ это такой защитный механизм ‒ и настроение становится хуже, чем до стимуляции. Чем больше мы стимулируем рецепторы, тем в большей дозе нуждаемся. Так возникает алкогольная зависимость.

Проблема алкогольной зависимости, как и наркотической, остается с человеком на всю жизнь. Заболевание является хроническим, так как вылечиться навсегда невозможно. Если вы один раз теряете количественный контроль, вы уже никогда не сможете его восстановить. Это означает, что алкозависимый человек даже после длительной реабилитации и приема медикаментов не сможет позволить себе выпить бокал шампанского так, чтобы это не закончилось для него запоем. Единственный способ вырваться из порочного круга ‒ полностью отказаться от употребления любых спиртных напитков в любом количестве.

Последствия чрезмерного употребления алкоголя

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Чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на весь организм. Первой страдает сердечно-сосудистая система, ведь алкоголь сужает сосуды и поэтому поднимается давление. Как следствие ‒ сердце работает в усиленном режиме. Также алкоголь склеивает эритроциты. Кровь становится густой, образуются сгустки, которые попадают в мозг и закупоривают мелкие кровеносные сосуды. Сложным испытанием употребление алкоголя является и для пищеварительной системы ‒ увеличивается печень, в желудке появляются эрозии, которые впоследствии превращаются в язвы. Так же страдает и репродуктивная система. Причем как у мужчин, так и у женщин.

Пить или нет ‒ дело каждого. Однако дело проекта «Я соромлюсь свого тіла» ‒ предупредить, что алкоголь ‒ это вредно!!

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