Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как набухшие конечности. Многие связывают отечность с неправильной работой почек, даже не подозревая, что причины для появления недуга на самом деле могут быть более чем разнообразными. О том, почему отекают ноги, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Отек – это избыточное накопление жидкости в органах тела и внеклеточных тканевых пространствах организма. Является естественной реакцией на многие нарушения, включая травмы. Конкретно ноги могут отекать по причине заболеваний всяческого характера, а также в результате переутомления.

Виды отеков

Гидремические . Связаны с накоплением лишней жидкости при заболеваниях почек

. Связаны с накоплением лишней жидкости при заболеваниях почек Кахектические . Появляются в результате сердечно-сосудистых заболеваний или при истощении организма

. Появляются в результате сердечно-сосудистых заболеваний или при истощении организма Застойные . Образуются при проницаемости сосудов, давлении в капиллярах, уменьшении в крови белка-альбумина

. Образуются при проницаемости сосудов, давлении в капиллярах, уменьшении в крови белка-альбумина Механические . Являются результатом травм, могут появиться при беременности и опухолях;

. Являются результатом травм, могут появиться при беременности и опухолях; Нейропатические . Появляются при таких заболеваниях как алкоголизм и сахарный диабет

. Появляются при таких заболеваниях как алкоголизм и сахарный диабет Аллергические (отеки Квинке). Представляют собой глубокий отек кожи. Отек Квинке развивается очень быстро и также быстро рассасывается после правильного лечения.

Чаще всего отеки появляются в конечностях, брюшной или плевральной полости, а также подкожной жировой клетчатке.

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Причины отека ног

Отек ног – это не отдельное заболевание, а симптом, который должен быть правильно интерпретирован в отношении определения возможной причины его появления. Можно выделить несколько групп причинных заболеваний, проявляющихся отеками ног. Их виды и основные дифференциально диагностические критерии приведены в виде таблицы.

Почему отекают ноги вечером

В течение дня сердце качает кровь от центра к периферии. Во всех случаях, когда венозный возврат затруднен, часть крови не успевает возвращаться в сердечные камеры и плазма пропотевает в межклеточное пространство, задерживаясь в тканях. Поэтому к вечеру ноги отекают и в них появляется тяжесть. Если утром удавалось без труда надеть узкую обувь, то, проведя целый день на ногах, можно в модельные туфли и не влезть.

Почему у женщин отекают ноги

У многих представительниц прекрасного пола отечный синдром наблюдается в связи с особенностями гормонального цикла. К примеру, ноги нередко отекают после родов в тех случаях, когда беременность спровоцировала развитие венозной недостаточности или явилась причиной флеботромбоза или тромбофлебита.

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Причины отеков ног у мужчин

Основным фактором, влияющим на изменение внешнего вида конечностей, является хроническая венозная недостаточность, которая наиболее часто имеет семейный характер.

Помимо этого отечность ног может возникать при длительной статической нагрузке или тяжелой физической работе на фоне больших потерь жидкости с потом. По тому же механизму отекают ноги летом в жару в случаях недостаточной питьевой нагрузки, тесной обуви или занятиях спортом.

Еще один вариант непатологических отеков или пастозности – это отеки вынужденного положения, когда вода стекает в те участки, которые наиболее подвержены гравитации. Такое явление наблюдается у колясочников, вынужденных целый день сидеть с опущенными неподвижными ногами.

Отеки ног – это далеко не безобидный симптом. Если он появился, в первую очередь стоит обратиться с целью диагностики его причин к хирургу или терапевту. Крайне неправильно прибегать к различным народным методам, вроде капустных листьев или холодных ванн до выяснения всех обстоятельств, которые сопровождают отеки. Причина может скрываться не только в состоянии сосудистого русла, но и в системных заболеваниях жизненно важных органов.

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