Как же правильно высморкаться? И, самое главное, как научить этому маленького ребенка? Согласитесь, задача не из легких. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» подготовили комплекс несложных упражнений, которые помогут крохе с легкостью научиться правильно сморкаться. Все детали читайте в материале.

Для того, чтобы правильно высморкаться, необходимо набрать воздух через рот, закрыть одну из половин носа и выдохнуть воздух с усилием через оставшуюся открытой ноздрю. Нет необходимости делать это толчками. Высмаркивание должно напоминать задувание свечи на расстоянии около 10 сантиметров.

Дети учатся сморкаться к 3–4 годам. Как научить малышей делать это эффективно и безопасно? Чтобы научить, нужно показать, выполнив вместе ряд упражнений.

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Как научить ребенка правильно сморкаться: упражнения

Дышим носом «на вдох-выдох» 5–6 дыхательных движений. Лучше дышать интенсивно, чтобы звук дыхания был слышен как «ежик» или «паровозик».

Затем зажимаем правую половину носа и продолжаем дышать носом «на вдох-выдох» 5–6 дыхательных движений.

Затем отпускаем правую и зажимаем левую половину носа. Продолжаем интенсивно дышать (5–6 дыхательных движений).

Следующие три упражнения похожи на первые, но вдох делаем через рот.

Делаем вдох открытым ртом, закрываем рот и весь воздух выдыхаем через полностью открытый нос.

Затем вдох открытым ртом, закрываем рот, зажимаем правую половину носа, делаем выдох через левую ноздрю.

Затем вдох открытым ртом, закрываем рот, зажимаем левую половину носа, делаем выдох через правую половину носа.

Объясняем ребенку, что это и есть высмаркивание. Для закрепления эффекта берем платок и высмаркиваем ребенка так, как научили.

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Больше информации смотрите в видео!

Video: Как научить ребенка правильно сморкаться? Как же правильно высморкаться? И, главное, как научить этому маленького ребенка? В нашем материале комплекс несложных упражнений, которые помогут крохе с легкостью научиться правильно сморкаться

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