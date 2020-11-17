Косолапость – это дефект развития опорно-двигательного аппарата, при котором внутренний край подошвы подогнут вверх и чрезмерно внутрь, пальцы отклонены внутрь. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» разработали комплекс ЛФК для детей, который поможет при лечении данного заболевания. Все детали читайте в материале.

Важно: упражнения при косолапости у детей делаются без обуви.

Упражнения для исправления косолапости у детей с помощью ходьбы

Упражнения нужно выполнять ежедневно.

«Шаг балерины» . Выставлять мысок одной ноги вперед и немного вбок, затем выдвигать пятку этой же ноги как можно сильнее вперед, делать шаг, далее повторить все с другой ногой. При этом нужно следить за тем, чтобы ноги выпрямлялись в коленках до конца.

. Выставлять мысок одной ноги вперед и немного вбок, затем выдвигать пятку этой же ноги как можно сильнее вперед, делать шаг, далее повторить все с другой ногой. При этом нужно следить за тем, чтобы ноги выпрямлялись в коленках до конца. «Ходим, как клоун» . Встать – пятки вместе, мыски как можно сильнее в стороны. Таким образом начинать ходьбу, при этом стараясь сохранить первоначальное положение.

. Встать пятки вместе, мыски как можно сильнее в стороны. Таким образом начинать ходьбу, при этом стараясь сохранить первоначальное положение. «Ходьба на мысках» . Мыски должны быть обязательно в стороны.

. Мыски должны быть обязательно в стороны. «Ходьба на пятках» . То же самое.

. То же самое. «Ходьба иксом» (для тех, кто не страдает иксобразными ногами). Стараться встать на внутреннюю часть стопы. Для этого нужно немного присесть, коленки выдвинуть вперед, поднять внешний край стопы (мыски в стороны). Надо отметить, что данное упражнение тяжелое, сразу ребенку становиться очень трудно.

(для тех, кто не страдает иксобразными ногами). Стараться встать на внутреннюю часть стопы. Для этого нужно немного присесть, коленки выдвинуть вперед, поднять внешний край стопы (мыски в стороны). Надо отметить, что данное упражнение тяжелое, сразу ребенку становиться очень трудно. «Ходьба, как солдаты». Высоко поднимая коленки (они должны быть направлены только вперед параллельно друг другу), мыски разводить в стороны.

Упражнения при косолапости у детей с гимнастической палкой

Для упражнений можно использовать любую палку подлиннее диаметром примерно 1,5–2,0 см, заниматься каждый день.

Ходьба поперек палки. При этом пятки должны обязательно касаться земли.

Ходьба вдоль палки наподобие циркового артиста.

Ходьба таким образом, как и в «Шаге балерины», только мысок нужно ставить на палку, а пятку – на пол.

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Упражнения при косолапости у детей с помощью приседаний

Обычные приседания . Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок делал их самостоятельно. Руки вперед, стопа полностью стоит на земле. На первых порах можно держать ребенка за руки. Выполнить 10 – 15 раз.

. Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок делал их самостоятельно. Руки вперед, стопа полностью стоит на земле. На первых порах можно держать ребенка за руки. Выполнить 10 15 раз. Приседания, скрестив ноги. То же самое, но здесь ребенку обязательна помощь родителя. Нужно держать его за руки.

То же самое, но здесь ребенку обязательна помощь родителя. Нужно держать его за руки. Упражнение «Кошка». Ребенок встает напротив дивана (кресла), делает наклон, достает руками до пола и начинает передвигаться вперед одними руками до дивана, достает до дивана. При этом ноги выпрямляются. Родитель в это время сидит сзади и держит ребенка за ноги (надо стараться оттянуть пятки ребенка как можно ниже к полу). Достав до дивана, ребенок делает отжимания, затем вновь руками по полу возвращается в исходное положение.

Упражнения при косолапости у детей с гимнастической стенкой

Упражнения с гимнастической стенкой можно комбинировать с приседаниями. К стенке дополнительно или покупается, или изготавливается небольшая деревянная горка.

Ребенок встает на горку полностью всей ступней и передвигается, держась за родителя, вверх. Колени при этом должны быть полностью выпрямлены. Нужно следить за тем, чтобы мыски были направлены в стороны, а ступня полностью касалась горки.

Стоя на горке и держась за одну из ступенек стенки, ребенок может делать приседания самостоятельно. Необходимо следить за тем, чтобы колени были направлены только параллельно вперед, а не в стороны.

Просто лазание по лесенкам стенки. При этом хорошо, если ребенок будет лазать без обуви.

«Лазанье по-матросски». Подражая матросу, надо обхватить бедрами одну из опор гимнастической стенки, поставить ногу на нижнюю ступень таким образом, чтобы ступня была вывернута в сторону, затем оттолкнуться, поставить так же другую ногу.

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Упражнения при косолапости у детей на ночь, перед тем, как надеть лангеты

Лежа, поднимать до упора стопу вверх, затем в сторону до упора. Повторить по 20 раз каждой ногой.

Ребенок лежит, родитель поднимает его ногу вверх и в сторону и просит ребенка удержать ногу в таком положении на счет до 10. Повторить 3 раза с каждой ногой.

Также родители могут разработать комплекс упражнений при косолапости у детей и понемногу увеличивать нагрузку. Специалист по ЛФК может подсказать некоторые полезные упражнения.

Важно! Первое занятие необходимо начать с бега, желательно по кругу. Это поможет ребенку разогреть мышцы. Главное, чтобы ребенок правильно ставил ножки. На следующем занятии нужно ввести дополнительные упражнения, а после сделайте «психологическое» упражнение, чтобы оно намеренно отвлекало малыша от правильной постановки ножек. Надо поднять к груди руки, сжать кулаки и покрутить их перед собой во время бега. Для начала можно крутить кулаки лишь в одну сторону, а через некоторое время, после нескольких занятий, – по 10 раз в каждую из сторон. Родители должны обращать внимание на то, как ребенок будет ставить ножки во время этого упражнения.

Ходьбу, бег по залу следует разбавлять прыжками на мысочках. При этом постановка ног должна быть как у Чарли Чаплина: пятки вместе, а носки врозь. В этом положении ноги должны от пола отрываться, а потом приземляться. Такой походкой хорошо подниматься по лестнице, лучше всего постоянно. Также надо включать в занятия ходьбу «гусиным шагом». Отличной корригирующей позой считается сидение между пяток на полу, вывернув ножки, как лягушонок.

Также надо включать упражнения на вытягивание позвоночника. Благодаря таким упражнениям разгружается спина.

И пусть ваши дети будут здоровы!

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