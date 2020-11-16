Кто из нас хотя бы раз в жизни не жаловался на заболевание, наличие симптомов которого внушил себе сам? Иногда состояние жалующегося человека действительно оказывается нездоровым. Вот только не из-за предполагаемой болезни, а вследствие ипохондрического расстройства. Что же такое ипохондрия? Какие причины появления ипохондрии? Как диагностировать и как вылечить ипохондрию? Детальние об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» .

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Что такое ипохондрия?

Ипохондрия – это соматоформное расстройство, при котором человек ошибочно подозревает, что незначительные изменения в функционировании его организма могут быть признаками серьезного заболевания. Пациенты с ипохондрией очень боятся заражения различными неизлечимыми болезнями либо пребывают в полной уверенности, что они серьезно больны.

При этом врачи никаких реальных проблем не находят, что формирует у пациента ощущение наличия у него «неизвестной науке и неизлечимой хвори». Ипохондрия на самом деле – это своеобразное отношение к телу, которое базируется на чувстве тревоги и опасности. Формируется такое отношение еще в детстве, когда ребенок растет болезненный или в семье есть кто-то серьезно больной.

Но в любом, на первый взгляд неконструктивном, поведении ипохондрика есть так называемая «вторичная выгода», то есть то, что человек получает взамен – внимание, интерес, заботу, а порой даже страх в глазах близких от одной мысли потерять родного человека.

Причины ипохондрии

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Ипохондрия может возникать в любом возрасте. Чаще всего ею страдают подростки и молодые люди. Одинаково часто она проявляется у мужчин и женщин.

Причины появления этого расстройства изучены недостаточно. Считается, что факторами риска ипохондрии являются:

физическое или сексуальное насилие в прошлом

различные нарушения работы коры головного мозга

сбой в работе между корой головного мозга и вегетативным отделом нервной системы

перенесенные в детстве серьезные болезни

сложность в выражении эмоций

наличие ипохондриков в семье

нервные срывы

физические перегрузки

мнительность, неуверенность в себе, депрессивные черты личности.

Признаки ипохондрии обычно замечает окружение больного. У него появляется навязчивая идея своей неизлечимости, серьезной болезни или риска ею заразиться. Ипохондрики указывают на симптомы заболеваний сердца, желудка, половых органов, головного мозга, у них проявляются слабость с недомоганиями, нервозность и слезливость, постоянно меняется настроение. Ипохондрики много читают специальной литературы по медицине, выискивая у себя симптомы по описанию или подгоняя себя под описание болезней.

Больные ипохондрией постоянно ходят к врачам. Особенно если приступ ипохондрии сопровождается депрессией: тогда пациенты становятся постоянными клиентами специалистов всех специальностей.

Диагностика и лечение ипохондрии

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Постановка диагноза и поиск путей решения проблемы осуществляются в несколько этапов:

Изначально необходимо исключить реальные проблемы со здоровьем.

Проводится стандартный набор исследований: анализы крови и мочи, кала, УЗИ внутренних органов, дополнительные исследования, исходя из жалоб.

Если исключены все проблемы в состоянии здоровья по заключению специалистов, а пациент проявляет все признаки ипохондрии – необходимо обращение к психиатру или психотерапевту, который подберет индивидуальную терапию.

Будьте здоровы!

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