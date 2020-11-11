Что должно быть в домашней аптечке: список препаратов от врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла»
Домашняя аптечка должна быть в доме обязательно. Но, к сожалению, каждый из нас по-своему понимает ее состав. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» составили список препаратов, которые в обязательном порядке должны быть в аптечке каждого. А также дали несколько рекомендаций о том, какие лекарства стоит принимать при той или иной болезни.
Состав домашней аптечки
Перевязочные материалы
- Бинт стерильный – для перевязок.
- Эластичный бинт – для фиксации при переломах, ушибах, а также для наложения компрессов.
- Вата или ватные диски.
- Жгут – для остановки кровотечения.
- Разнообразные пластыри по форме и назначению (медицинский — для фиксации и бактерицидный — при ссадинах и порезах).
Материалы для обработки ран, ожогов и кровотечений
- Пантенол – при ожогах, ранозаживляющее средство (только после того, как обожженное место 15 минут находилось под холодной водой).
- Перекись водорода 3% – применяется для небольших кровотечений и обработки ран для механической промывки и остановки кровотечений.
- Йод, зеленка – для дезинфекции ран. При больших и глубоких ранах обрабатывать можно только края, чтобы не раздражать и так поврежденную ткань. В противном случае это может вызвать даже ожог.
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При простуде и гриппе
- Парацетамол, Еффералган или Нурофен – для снижения повышенной температуры. В случаях заболевания сердца, повышенного внутричерепного давления или эпилепсии, взрослому нужно пить жаропонижающее уже при 38 градусах. Аспирин принимать не стоит. Особенно, детям и людям с больным желудком.
- Терафлю, Антигриппин и т.д. – при первых симптомах простуды. Чем раньше применяется, тем лучше эффект.
- Комбинированные препараты для лечения гриппа и простудных заболеваний – Ангримакс, Гриппостад, Колдрекс.
- Спреи или таблетки для рассасывания при болях в горле – Гексорал спрей, Стрепсилс, Ингалипт.
- Отхаркивающие средства – Пектусин, Бронхикум, Пектосол.
- Капли в нос для облегчения дыхания и снижения отека носа – Нафтизин, Галазолин, Санорин, Називин.
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Обезболивающие средства
Обезболивающие
Кетанов, темпалгин
Мази для снятия мышечной боли
Средства при проблемах с ЖКТ
- Фестал, Мезим – ферменты, которые помогают улучшить пищеварительный процесс.
- Активированный уголь – при пищевых отравлениях.
- Средства от диареи.
- Средства от запора.
Препараты, подавляющие тошноту и рвоту
При болях в животе применять обезболивающие препараты не стоит до консультации с врачом, так как после того, как боль утихнет, будет трудно определить, почему она возникла.
Антигистаминные препараты
Кларитин, Диазолин, Тавегил, Супрастин – при аллергии.
Препараты, рекомендуемые при сердечных приступах
Валидол, Нитроглицерин, Корвалол – при сердечных болях, стенокардии и т. д.
Спазмолитики
Но-Шпа, Спазмалгон – для снятия спастических болей и при болезненных менструациях.
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Прочее
- градусник
- ножницы, пинцет
- мерный стаканчик
- грелка
- нашатырный спирт (при обмороках)