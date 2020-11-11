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Что должно быть в домашней аптечке: список препаратов от врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла»

11.11.2020

Домашняя аптечка должна быть в доме обязательно. Но, к сожалению, каждый из нас по-своему понимает ее состав. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» составили список препаратов, которые в обязательном порядке должны быть в аптечке каждого. А также дали несколько рекомендаций о том, какие лекарства стоит принимать при той или иной болезни. 

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Состав домашней аптечки

Перевязочные материалы

  • Бинт стерильный – для перевязок.
  • Эластичный бинт – для фиксации при переломах, ушибах, а также для наложения компрессов.
  • Вата или ватные диски.
  • Жгут – для остановки кровотечения.
  • Разнообразные пластыри по форме и назначению (медицинский — для фиксации и бактерицидный — при ссадинах и порезах).

Материалы для обработки ран, ожогов и кровотечений

  • Пантенол – при ожогах, ранозаживляющее средство (только после того, как обожженное место 15 минут находилось под холодной водой).
  • Перекись водорода 3% – применяется для небольших кровотечений и обработки ран для механической промывки и остановки кровотечений.
  • Йод, зеленка – для дезинфекции ран. При больших и глубоких ранах обрабатывать можно только края, чтобы не раздражать и так поврежденную ткань. В противном случае это может вызвать даже ожог.

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При простуде и гриппе

  • Парацетамол, Еффералган или Нурофен – для снижения повышенной температуры. В случаях заболевания сердца, повышенного внутричерепного давления или эпилепсии, взрослому нужно пить жаропонижающее уже при 38 градусах. Аспирин принимать не стоит. Особенно, детям и людям с больным желудком.
  • Терафлю, Антигриппин и т.д. – при первых симптомах простуды. Чем раньше применяется, тем лучше эффект. 
  • Комбинированные препараты для лечения гриппа и простудных заболеваний – Ангримакс, Гриппостад, Колдрекс.
  • Спреи или таблетки для рассасывания при болях в горле – Гексорал спрей, Стрепсилс, Ингалипт.
  • Отхаркивающие средства – Пектусин, Бронхикум, Пектосол.
  • Капли в нос для облегчения дыхания и снижения отека носа – Нафтизин, Галазолин, Санорин, Називин.

здоровье, советы

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Обезболивающие средства

Обезболивающие

Кетанов, темпалгин

Мази для снятия мышечной боли

Средства при проблемах с ЖКТ

  • Фестал, Мезим – ферменты, которые помогают улучшить пищеварительный процесс.
  • Активированный уголь – при пищевых отравлениях.
  • Средства от диареи.
  • Средства от запора.

Препараты, подавляющие тошноту и рвоту

При болях в животе применять обезболивающие препараты не стоит до консультации с врачом, так как после того, как боль утихнет, будет трудно определить, почему она возникла.

Антигистаминные препараты

Кларитин, Диазолин, Тавегил, Супрастин – при аллергии.

Препараты, рекомендуемые при сердечных приступах

Валидол, Нитроглицерин, Корвалол – при сердечных болях, стенокардии и т. д.

Спазмолитики

Но-Шпа, Спазмалгон – для снятия спастических болей и при болезненных менструациях.

здоровье, советы

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Прочее

  • градусник
  • ножницы, пинцет
  • мерный стаканчик
  • грелка
  • нашатырный спирт (при обмороках)

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