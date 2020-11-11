7 простых правил, которые помогут вам избежать похмелья

Существует стереотип, что закусывать алкоголь всегда нужно чем-то солененьким. Но, увы, это ложная информация. Алкоголь обезвоживает ваш организм, а в сочетании с солениями еще больше ухудшает его состояние. Возникает чувство жажды, и желание выпить возрастает. Как избежать похмелья? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Во время употребления алкоголя нежелательно запивать газированными и энергетическими напитками. Они ускоряют опьянение и повреждают слизистую оболочку желудка.

Также нельзя злоупотреблять жаренным, жирным и острым. Это дополнительная нагрузка на органы желудочно-кишечного тракта.

Молочные продукты в сочетании с алкоголем могут вызывать расстройство желудка.

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Сахар также ускорит опьянение и усугубит похмелье с утра.

Во время употребления алкоголя придерживайтесь нескольких простых правил:

Не допускайте обезвоживания – пейте негазированную воду. Предпочтите легкую закуску, например, свежие овощи, фрукты и ягоды, нежирное мясо.

Чтобы избежать отравления, примите сорбент до (!!!) употребления алкоголя. Например, активированный уголь.

Не пейте на голодный желудок.

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Если вы все же отравились алкоголем

При появлении первых признаков алкогольного отравления следует промыть пострадавшему желудок от того алкоголя, который еще не успел всосаться в кровь. С этой целью нужно вызвать у отравившегося рвоту. Если человек находится в сознании, то ему необходимо предложить выпить несколько стаканов кипяченой воды комнатной температуры и механически спровоцировать приступ рвоты.

Промывать желудок следует до тех пор, пока вместо рвотных масс у пострадавшего не начнет выходить вода. После промывания желудка отравившемуся необходимо выпить сладкий чай с лимоном, натуральный кофе или молоко и принять активированный уголь (1 таблетка на каждые 10 кг веса человека). Пострадавшего необходимо согреть, приложив к ступням и кистям рук теплую грелку.

Если человек находится без сознания, то необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

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