Самые популярные мифы о беременности

Женщина, которая готовится стать матерью, должна особо внимательно относиться к своему здоровью. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк развеяла наиболее часто встречающиеся мифы о беременности, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Подробнее — в материале.

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Миф №2. Будущая мама должна есть за двоих

Еще один миф. Женщина, которая вынашивает малыша, должна питаться сбалансировано, чтобы получать все полезные для нее и ребенка питательные вещества. Кроме этого, правильный рацион позволит не набирать вес во время беременности. Норма — плюс 9-14 килограммов.

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Миф №3. Нельзя наклоняться

Многие считают, что наклоняться или тянуться вверх опасно, потому что возникает обвитие пуповиной. Однако его вызывают не движения женщины, а активность малыша. И даже если обвитие случилось, знайте: пока малыш внутри, ему это практически не угрожает, потому что он сам в состоянии выпутаться.

Миф №4. Частое мочеиспускание – нехороший признак

На самом деле плод попросту давит на мочевой пузырь, поэтому часто хочется в туалет. Если вы все же обеспокоены — сдайте мочу на анализ.

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Миф №5. Если торчит пупок – будет грыжа

Пупок действительно начинает торчать ближе к концу беременности, у некоторых даже расходится пупочное кольцо. Только в таком случае стоит беспокоиться. Если этого не произошло – пупок со временем «спрячется» на место.

Миф №6. Мучит изжога? Ребенок будет волосатым!

Конечно же, миф. Это обусловлено исключительно анатомией — в результате того, что матка давит на некоторые органы, идет заброс желудочного сока в пищевод, вследствие чего и возникает проблема.

Берегите себя и своего малыша!

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