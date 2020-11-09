Если в вашем доме недавно поселился четырехлапый друг, а вы или кто-то из ваших близких вдруг начали испытывать недомогание, вполне возможно, что причина проблемы – аллергия на животное. Как понять, так ли это? Какие симптомы аллергии на домашних животных? Как проявляется аллергия на животных и что в таком случае делать? Подробнее рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Домашние животные – это члены семьи, расставание с которыми переносится так же тяжело, как и с людьми. Питомцы приносят в нашу жизнь радость, помогают развивать в себе ответственность и бескорыстную любовь. А еще они выступают своего рода антидепрессантами. Не зря даже психологи советуют в качестве терапии взять на попечительство какое-то милое животное.

И вот вы наконец решились на маленький пушистый комочек счастья. Привезли его домой и… поняли, что ваше здоровье или самочувствие ваших близких стало резко ухудшаться. Неужели любимый питомец стал причиной аллергии?

Возможно, это так и у вас все признаки аллергии на животных. Нужно понять, какие есть признаки аллергии на животных.

Симптомы аллергии на животных:

насморк, чихание, заложенность носа

одышка и приступы удушья

слезотечение, зуд и покраснение глаз

кожный зуд и покраснение кожи.

Что делать, если обнаружили какие-то из этих симптомов?

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Необходимо на время обследования изолировать животное. Обратитесь к аллергологу, который направит вас на аллергопробы, чтобы выяснить характер аллергии. Возможно, вам не нужно переживать и вы можете обойтись без расставаний с любимым питомцем.

Важно помнить! Людям, которые страдают бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, насморком и конъюнктивитом, врачи не рекомендуют заводить животных.

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