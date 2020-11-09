Хроническая усталость: причины, последствия и как избавиться

Работа без выходных, ссоры с близкими людьми, постоянные стрессы и нервное напряжение изматывают наш организм ничуть не меньше, чем тяжелые болезни. Постоянный стресс грозит перерасти в хроническую усталость в очень краткий срок. О том, почему возникает хроническая усталость и как от нее избавиться, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский, Екатерина Безвершенко и Людмила Шупенюк.

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Причины возникновения хронической усталости

Итак, ежедневный стресс мы уже упомянули. Но это не единственная причина возникновения хронической усталости. На развитие проблемы влияет:

постоянное переутомление

нерегулярное и неправильное питание

лечение современными синтетическими и сильнодействующими препаратами

Как следствие, человек начинает испытывать сонливость, снижается концентрация, возникает чувство слабости и разбитости. Более того, СХУ (синдром хронической усталости) может иметь такие же симптомы, как простуда, болезнь суставов или нервной системы. Если вас преследуют головные боли без особых причин, раздражительность, бессонница ночью и сонливость днем, стоит задуматься над своим ритмом жизни.

Какие последствия синдрома хронической усталости?

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Работая на износ, многие из нас не придают особого значения этой болезни. Но стоить помнить, что без отдыха усталость лишь накапливается, и это негативно сказывается на качестве выполненной работы. Поэтому задумайтесь, может быть, лучше выделить несколько дней на восстановление сил, чем позже и вовсе потерять работоспособность.

Во время стрессовой ситуации нам гораздо проще заболеть. Ведь вирусные и бактериальные инфекции с легкостью проникают в организм, ослабленный стрессами. Также, как утверждают медики, на почве СХУ могут развиться и серьезные заболевания, вплоть до онкологии.

Как избавиться от синдрома хронической усталости?

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Установите режим дня

Умерьте нагрузки, четко распишите время приема пищи, подъёма и отбоя. Даже если в вашем графике не так уж и много часов для сна, следуйте распорядку дня. Организм адаптируется и будет «успевать» восстановить силы.

Проконсультируйтесь со специалистом

Обратившись к врачу, вы сможете четко понять, какие вам необходимы витамины, минералы, иммунокорректоры и адаптогены (лимонник, женьшень, эхинацея и т. д.). Они улучшают иммунную систему и повышают стрессоустойчивость.

Ведите здоровый образ жизни

Правильное питание и минимум вредных привычек помогут избавиться от СХУ. Старайтесь употреблять как можно больше овощей и фруктов, пейте много воды.

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Расслабляйтесь

Принимайте водные процедуры и делайте расслабляющие массажи. Контрастный душ утром и вечером нормализует работу сердечно-сосудистой системы, ускорит обмен веществ и придаст бодрости на весь день.

Занимайтесь спортом

Утренняя пробежка или хотя бы ежедневная 5-минутная разминка прибавит Вам сил в начале дня, а уже через месяц организм обязательно скажет «спасибо» за подобные регулярные занятия.

Будьте здоровыми и берегите себя!

Video: Хроническая усталость: причины, последствия и как избавиться Что служит причиной хронической усталости? Какие последствия у этого недуга? Как избавиться от хронической усталости? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей статье!

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