7 самых жутких паразитов, которые могут обитать в вашем теле

Все наслышаны о страшных болезнях, которые переносятся комарами и другими паразитами. Но не все знают, что именно сейчас внутри нас они уже могут жить. Страшно? Паразиты, а именно черви и жуки — это живые существа, которые свободно ползают внутри человеческого тела. Самое страшное, что они могут жить внутри нас годами и десятилетиями и не давать о себе знать. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали о самых жутких паразитах, которые могут обитать в теле человека.

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Неглерия Фоулера

Зомби – это безмозглые существа, которые питаются человеческим мозгом. Неглерия Фоулера ведет себя точно так же: она тоже ест мозг и поражает нервную систему. Среди симптомов, сопровождающих присутствие этого паразита, можно назвать головную боль, тошноту, рвоту, кому и даже смерть. Это очень редкий паразит, в мире известны всего 1000 случаев заражения им, в т. ч. и в Украине. Источник заражения – водоемы с теплой водой. Через нос и нюховой нерв паразит проникает в головной мозг, вызывая воспаление и некроз мозговых тканей, которые в 95 % случаев приводят к смерти. Поэтому плавайте осторожно.

Филярия Onchocerca

Этот гельминт вызывает у человека заболевание онхоцеркоз. Заразиться им высокий шанс в нецивилизованных регионах Центральной Африки и Южной Америки. Переносчиками личинок паразита являются мошки, обитающие возле водоеемов и массово кусающие людей, поэтому онхоцеркоз часто называют «речной слепотой». Поселяясь в организме человека, этот червь вызывает сильный зуд и появление узлов на коже, а мигрируя в роговицу глаза, приводит к слепоте.

Филярия Банкрофта

Этого паразита очень часто называют слоновьим. После попадания в организм человека с укусом кровососущих начекомых, филярия ведет себя, как и другие паразиты. Спустя год червь становится уже взрослой особью и попадает в лимфатическую систему, которая контролирует отток жидкости из тканей. Когда взрослый червь с «товарищами» блокирует дренажные каналы, жидкость не отходит, накапливается, в результате конечность становится похожей на ногу слона.

Лоа лоа

«Лоа лоа» больше похоже на название коктейля на тропическом пляже экзотического острова. Но на самом деле это паразит, которым можно заразиться при укусе насекомых. Личинка проникает через укус в организм человека, некоторое время живет в области укуса, вызывая воспаление и боль. Со временем червь вырастает и может проникнуть в глаз, человек даже будет чувствовать, как он там двигается. Червь может жить в теле до 17 лет.

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Ришта

Личинки этого червя переносятся с помощью водяных блох. Когда человек купается в водоемах с непроточной водой, то может заглотнуть такую блоху – они любят загрязненные озера и пруды. После попадания блохи в желудок желудочный сок растворяет ее, но личинка ришты проходит дальше. Спустя год червь уже достигает в длину 60–90 см. Самка паразита формирует под кожей человека (обычно на ноге) волдырь. Тело начинает жечь, возникает желание окунуться в холодную воду, чтобы избавиться от жжения и боли. Но этого червю и надо! В воду он выпускает тысячи своих личинок, а сам остается в теле.

Обычная ванделлия – рыбка-вампир

И родители, и представители власти всегда напоминают о том, что писать в водоеме нельзя. Вот теперь точно никто не будет делать этого, прочитав про обычную ванделлию. Это очень маленькая рыбка, живущая в Амазонке, которая проникает в мочевой пузырь во время мочеиспускания. В организме она питается кровью и плотью, вызывая сильнейшие боли.

Лентец

Лентец – самый страшный паразит, если можно так сказать. В основном он селится в мозгу человека и живет в течение 20 лет. За этот период возникают симптомы, которые настолько распространенные, что связать их с жизнедеятельностью паразита крайне сложно. После того как он вырастает, то стремится убить своего хозяина. Заразиться паразитом можно при употреблении зараженной воды и мяса.

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