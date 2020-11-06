Беременность – не единственная причина задержки менструального цикла. На самом деле их множество. Однако, как оказалось, многие женщины до сих пор верят в опасные для здоровья мифы. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк рассказала, что влияет на длительность менструального цикла. Почему может быть задержка месячных? Читайте материал и смотрите видео!

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Причины задержки менструации

Менструальный цикл рассчитывают от первого дня первых месячных до первого дня следующих. Обычно он длится 28 дней. Однако возможны отклонения: иногда длительность цикла уменьшается до 21 дня или увеличивается до 35. Именно поэтому месячные не припадают на одни и те же дни каждого месяца. Это абсолютно нормально. Если же менструальный цикл задерживается больше чем на неделю, стоит обратиться к врачу.

Итак, задержку месячных может вызвать:

употребление лекарств (анаболические стероиды, антидепрессанты, некоторые антибиотики, средства гормональной контрацепции)

ОРВИ

путешествие

недостаточный или избыточный вес

физические нагрузки

вредные привычки (курение, употребление алкоголя)

заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)

беременность

лактация

прерывание беременности

стресс

возраст

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Мифы о задержке менструации

На самом деле на задержку месячных никак НЕ влияют следующие факторы:

фаза луны

смена полового партнера

гигиенические средства

аллергия

изменение погоды

определенные продукты питания

Помните: менструальный цикл – это важный индикатор состояния женского здоровья! В случае если месячные идут нерегулярно, обязательно обратитесь к врачу.

Смотрите видео:

Video: Задержка месячных: причины и мифы Задержка месячных? Причины этого явления, а также мифы о задержке месячных

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