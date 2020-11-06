Такая незначительная на первый взгляд проблема, как косточки на ногах, способна приносить массу дискомфорта. Боль при ходьбе, некрасивый внешний вид и даже деформация пальцев – последствия этого неприятного дефекта. Врачи называют косточки вальгусной деформацией стоп. Как лечить косточки на ногах? Каковы причины возникновения косточек на пальцах ног? Подробнее об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Вальгусная деформация стоп или косточки на ногах – это искривление суставов больших пальцев ног, когда они отклоняются в сторону и деформируют соседние пальцы. Этим заболеванием страдают около 15% взрослых, и в большинстве это женщины.

Причины возникновения косточек на пальцах ног

ношение неудобной обуви и обуви на высоком каблуке

плоскостопие

травмы стопы

избыточный вес

наследственная предрасположенность

гормональные нарушения (беременность, половое созревание, лактация и менопауза)

Как лечить косточки на ногах?

Чтобы улучшить состояние, необходимо придерживаться нескольких правил, а в тяжелых случаях – обратиться к специалисту. Важно:

Нормализовать питание (прекратите употребление жареного, острого, мясного, бульонов со специями, бобов, мучных изделий с кремами). Носить удобную обувь (не рекомендуется обувать каблуки, носить тесные модели или модели с узким носком; также хорошо, если обувь изготовлена из натуральной кожи). Регулярно делать массаж стоп. Посещать физиотерапевтические процедуры (назначает врач-ортопед). Пить противовоспалительные медикаменты (назначает врач-ортопед). При необходимости сделать операцию.

Помимо всего вышеперечисленного, есть упражнения для лечения косточек на пальцах ног. Они очень просты и хороши для профилактики вальгусной деформации стоп.

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Упражнения для профилактики и лечения косточек на пальцах ног

Ходите босиком.

Киньте на пол карандаш, а затем – поднимайте его с помощью пальцев ног. Потом возьмите карандаш и нарисуйте стопой цифры от 1 до 5.

Не нагибаясь, скомкайте ткань ногами и приподнимите ее. Затем бросьте ее на пол и расправьте так же с помощью пальцев ног.

Будьте здоровы!

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