Чем вреден холестерин?
Его называют тихим убийцей, но без него мы жить не можем. Когда из друга он превращается во врага? Сегодня говорим о холестерине. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский решил выяснить, знают ли украинцы, чем вреден холестерин? Подробнее читайте в материале.
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Валерий Ославский, вооружившись небольшой лабораторией, отправился в один из столичных парков, чтобы выяснить, знают ли украинцы, что такое холестерин. Как оказалось, не все граждане знают, что такое холестерин и для чего он нужен.
Холестерин ‒ это жироподобное соединение, которое является крайне необходимым для каждой клетки организма.
Функции холестерина:
- защита и питание клеточных мембран
- синтез половых гормонов
- образования желчных кислот и витаминов группы D
Норма холестерина в крови ‒ 5,2 ммоль/л.
Повышенный холестерин может привести к таким заболеваниям, как атеросклероз, инфаркт, инсульт и гипертония.
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Валерий предложил прохожим проверить наличие холестерина в крови. Оказалось, что у 55% людей, прошедших тестирование, он повышенный.
Одна из главных причин повышенного холестерина ‒ неправильное питание. Поэтому Валерий решил проверить, какие продукты покупают украинцы. Это он выяснит с помощью пирамиды. Министерство здравоохранения предоставляет следующие рекомендации: в течение суток человек должен принимать в пищу 45% сложных углеводов, 35% овощей и фруктов, 15% мяса и молочных продуктов и только 5% жиров и сладостей. Однако, как оказалось, большинство опрошенных пренебрегают этими правилами и употребляют в пищу бесполезные продукты.
Для того, чтобы исправить такую ситуацию, Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья и экспертами-диетологами составили рекомендации касательно полезного и разнообразного рациона.
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Согласно тарелки здорового питания, необходимо употреблять:
- 300 г овощей за 4‒5 приемов пищи
- 75 г бобов в сутки
- 300 г сезонных фруктов и ягод в 2 приема
- 2,5‒3 порции молочных продуктов низкой и средней жирности
- 70 г цельных злаков для женщины и 90 г — для мужчины
- 2 ст. л. орехов и семян в сутки
- 2‒3 рыбных блюда в неделю, мясо (преимущественно птица)
- 1‒2 яйца в сутки
- до 70 г растительного масла (оливкового, подсолнечного, кукурузного, льняного)
- не более 5 г соли и 50 г сахара
- вода ‒ 4% от массы тела
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