Сколько длится процесс пищеварения?

Сколько раз в день нужно употреблять пищу? Когда должен быть последний прием еды перед сном? На эти вопросы можно ответить, если знать, как происходит процесс пищеварения и сколько организму требуется энергии и времени, чтобы полностью переварить еду. В одном из экспериментов врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский рассказал, как происходит пищеварение. Все детали читайте в материале.

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Желудок – это полость, размер которой составляет примерно 20 см длиной и 7–8 см шириной. Пустой желудок имеет объем пол-литра, но он способен растягиваться благодаря гладким мышцам в стенках. После обеденного приема пищи желудок имеет объем литр–полтора, а когда еда проходит дальше, мышцы снова сокращаются, возвращая форму. При постоянном переедании мышцы теряют упругость.

Когда желудок растягивается, ощущение голода приходит гораздо чаще, а есть хочется еще больше. В результате этого появляется ожирение. Чтобы не произошло растягивания желудка, необходимо есть чаще, но маленькими порциями. Также важно придерживаться одного режима питания. Например, принимать пищу 4 раза в день в установленное время.

В среднем пищеварение длится от 1 часа до 10, в зависимости от употребляемых продуктов.

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Прохождение еды по пищеварительной системе происходит таким образом:

Сначала пища попадает в полость рта. Там она увлажняется слизью, расщепляются определенные углеводы. Этот процесс происходит меньше полуминуты. Дальше масса двигается к глотке. Человек глотает, и еда попадает в пищевод. Это занимает приблизительно 1 секунду. Сокращение стенок пищевода направляет пищу в желудок. Она идет туда около 8-9 секунд. Жидкость попадает в желудок быстрее – за 1–2 секунды. Желудок совершает расщепление некоторых белков, всасывает воду в кровь, а также впитывает минералы. Там пища может находиться до 10 часов, в зависимости от ее характера. Дальше переваренная желудком смесь попадает в тонкий кишечник. Здесь совершается расщепление углеводов, белков, жиров, всасывание витаминов и минералов в лимфу. Продолжительность – от часа до нескольких десятков часов. Конечная инстанция – толстый кишечник. Под воздействием микроорганизмов совершается расщепление растительной клетчатки. В кровь всасывается вода, водорастворимые витамины и жирные кислоты. Время пребывания – до 24 часов.

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Video: Сколько длится процесс пищеварения? Сколько длится процесс пищеварения? Какие основные правила питания? Об этом рассказал врач проекта Я соромлюсь свого тіла Валерий Ославский

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