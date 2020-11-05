Скрытая инфекция в организме матери, вредные привычки, стресс, перенесенные заболевания и даже плохая экологическая обстановка могут стать причиной развития проблем с сердцем у ребенка еще в утробе. Как обнаружить нарушение развития сердечно-сосудистой системы у малыша? Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, какие бывают признаки проблем с сердцем у ребенка.

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К сожалению, в наше время все больше малышей рождаются с проблемами сердца. Но не всегда нарушения работы этого важного органа можно увидеть без специальных анализов или аппаратов. Однако есть симптомы, которые свидетельствуют о неправильной работе сердца у малыша.

Признаки проблем в работе сердца у ребенка

При нарушениях работы сердца ребенка есть признаки, на которые родителям обязательно нужно обратить внимание. Среди них:

постоянная быстрая утомляемость

ничем не обоснованные обмороки

отеки тела

посинение носогубного треугольника

частая бледность

постоянно влажные ладони и ступни

головная боль

головокружение с тошнотой

жалобы на боль за грудной костью

одышка

учащенное сердцебиение

Что делать, если у ребенка проблемы с сердцем?

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Если вы понаблюдали за своим малышом и заметили у него перечисленные симптомы, то стоит незамедлительно обратиться к детскому кардиологу. Он назначит ряд анализов и обследований, которые помогут определить, есть ли у вашего ребенка проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь поставить диагноз своему ребенку с помощью интернета.

Берегите здоровье свое и своих родных!

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