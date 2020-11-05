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Проблемы с сердцем у ребенка: как обнаружить

05.11.2020

Скрытая инфекция в организме матери, вредные привычки, стресс, перенесенные заболевания и даже плохая экологическая обстановка могут стать причиной развития проблем с сердцем у ребенка еще в утробе. Как обнаружить нарушение развития сердечно-сосудистой системы у малыша? Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, какие бывают признаки проблем с сердцем у ребенка.

Mother holding head of her newborn baby in hands. Happy family concept. Maternal love and parental love. Red heart hanging from the arms.

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К сожалению, в наше время все больше малышей рождаются с проблемами сердца. Но не всегда нарушения работы этого важного органа можно увидеть без специальных анализов или аппаратов. Однако есть симптомы, которые свидетельствуют о неправильной работе сердца у малыша.

Признаки проблем в работе сердца у ребенка

При нарушениях работы сердца ребенка есть признаки, на которые родителям обязательно нужно обратить внимание. Среди них:

  • постоянная быстрая утомляемость
  • ничем не обоснованные обмороки
  • отеки тела
  • посинение носогубного треугольника
  • частая бледность
  • постоянно влажные ладони и ступни
  • головная боль
  • головокружение с тошнотой
  • жалобы на боль за грудной костью
  • одышка
  • учащенное сердцебиение

Что делать, если у ребенка проблемы с сердцем?

проблемы с сердцем у ребенка

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Если вы понаблюдали за своим малышом и заметили у него перечисленные симптомы, то стоит незамедлительно обратиться к детскому кардиологу. Он назначит ряд анализов и обследований, которые помогут определить, есть ли у вашего ребенка проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь поставить диагноз своему ребенку с помощью интернета.

Берегите здоровье свое и своих родных!

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