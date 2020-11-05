Для чего человеку нужна селезенка?

Древние медики считали селезенку органом, полным тайн. Они не могли до конца изучить ее функции. Но сегодня и люди без медицинского образования не понимают, зачем нужна селезенка. Какие функции выполняет в организме селезенка? Зачем ее удаляют и какой режим нужен после такой операции? Подробнее рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Селезенка — небольшой орган, расположенный в левом подреберье. Функции ее довольно многообразны, но все их можно считать вспомогательными. Так, например, в период внутриутробного развития плода его селезенка участвует в кроветворении, но с момента рождения ребенка эта ее функция прекращается.

Функции селезенки

У взрослого человека селезенка играет роль фильтра: ее клетки обладают способностью растворять и поглощать попадающие в ток крови поврежденные эритроциты, бактерии и другие чужеродные вещества.

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В числе многих других органов селезенка способствует формированию иммунитета — она вырабатывает антибактериальные тела, повышающие устойчивость организма к инфекционным заболеваниям.

Установлено участие селезенки и в некоторых этапах обмена веществ: в ней скапливается железо, необходимое для образования гемоглобина. Наконец, селезенка служит подсобным резервуаром крови — при необходимости запас крови, находящийся в ней, поступает в общий кровоток.

Удаление селезенки

Тем не менее удаление селезенки не влечет за собой каких-либо нарушений в жизнедеятельности организма, так как ее функции компенсируются лимфатическими узлами.

Необходимость удаления селезенки возникает обычно при травмах, сопровождающихся ее разрывом и кровотечением.

Разрыв происходит преимущественно в тех случаях, когда селезенка патологически изменена, увеличена, как это бывает, например, у больных малярией или у страдающих некоторыми формами цирроза печени. Измененная селезенка становится более чувствительной, и разрыв ее подчас происходит даже вследствие незначительной травмы.

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Но и у здорового человека в результате сильного удара в живот, падения на левый бок, при автомобильной катастрофе нередко возникает разрыв селезенки, и тогда приходится ее удалять хирургическим путем.

Если операция прошла благополучно, в дальнейшем не требуется каких-либо ограничений в режиме, не нужна и специальная диета. Человек остается практически здоровым.

Удаляют селезенку и при некоторых заболеваниях, сопровождающихся наклонностью к кровотечениям, например, при болезни Верльгофа. В этом случае операция улучшает состояние больного.

Существует и еще одно, правда, редкое заболевание — наследственная сфероцитарная гемолитическая анемия, при которой удаление селезенки является основным и радикальным способом лечения.

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