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Что такое сколиоз и как его лечить

04.11.2020

Сколиоз – заболевание, с которым часто сталкиваются школьники. Если его игнорировать, то это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский рассказал, какие бывают стадии сколиоза. Как предотвратить и вылечить сколиоз? Подробнее читайте в материале.

сколиоз что такое

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Что такое сколиоз?

Сколиоз – это искривление позвоночника в сторону. В большинстве случаев заболевание развивается в возрасте от 6 до 15 лет, причем у девочек в 4 раза чаще, чем у мальчиков. На начальной стадии сколиоз практически незаметен и не доставляет дискомфорта.

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Вторая стадия – намного более серьезная и требует лечения.

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Наибольшую угрозу представляет сколиоз третьей и четвертой степеней.

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Виды сколиоза

  1. Торакальный (искривление в грудном отделе позвоночника)
  2. Торако-любмальный (искривление в области перехода грудного отдела в поясничный)
  3. Любмальный (искривление в области поясницы)

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Как обнаружить сколиоз?

Признаки сколиотической осанки:

  • разный уровень плеч и лопаток
  • неодинаковые треугольники между локтями и туловищем
  • асимметричные ребра при наклоне вперед.

Если игнорировать первые симптомы, сколиотическая осанка постепенно приводит к сколиозу.

Как лечить сколиоз?

как лечить сколиоз

Самостоятельно можно исправить сколиоз первой-второй степени. Более поздние стадии заболевания корректируются единственным путем – хирургическим. Для профилактики сколиоза необходимо:

  • следить за правильной осанкой
  • не находиться слишком долго в сидячей позе
  • избегать резких движений и поворотов туловища
  • равномерно распределять нагрузку при ношении сумок, рюкзаков, тяжелых предметов
  • избегать чрезмерных физических нагрузок

Будьте здоровы!

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