Выбор обуви – вопрос достаточно серьезный. Ведь неправильная или неудобная обувь может повлечь за собой проблемы со здоровьем. О том, как правильно выбрать обувь и не опустошить свой кошелек, рассказал врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский.

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Главные правила при выборе обуви

Стопа имеет три точки опоры: пяточный бугор, головка первой плюсневой кости и головка пятой плюсневой кости. Все это «покрыто» апоневрозом. Обувь нужно выбирать исходя из строения и функций стопы – опорная, чтобы можно удержать тело в вертикальном положении на разных поверхностях; амортизационная и толчковая, чтобы смягчать удар во время ходьбы, бега и прыжков; рефлексогенная, так как стопа –«зеркало» внутренних органов. Простыми словами, во время выбора обуви нужно понимать:

носок не должен быть узкий, иначе смещаются передние точки опоры, происходит искривление пальцев и нарушение их формы, соответственно, функции опоры;

носок должен быть закрытым, чтобы нога не скользила вперед, и тем самым не искривлялся первый палец.

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Особое внимание нужно уделить пятке

Пятка – это не только точка опоры, но и место крепления самого мощного ахиллова сухожилия. По легенде, этот античный герой погиб, потому что это было его самое слабое место и туда попала стрела. В этом мифе есть рациональное зерно – разрыв самого крупного сухожилия, коим является ахиллово, может привести к болевому шоку и летальному исходу. Обувь на высоком каблуке и с твердыми задниками ведет не только к воспалению, но и к истощению этого сухожилия, что может привести к его разрыву. Запомните:

Каблук должен быть не выше 6 см.

Задник должен быть, поэтому шлепанцы не подходят для длительной ходьбы.

Нетвердый задник (не должен натирать пятку, начиная с примерки).

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Обувь должна быть качественной

Свод стопы – амортизатор нашего тела. Без него очень трудно бы пришлось всему организму в целом и суставам ног и позвоночнику в частности. Другими словами, есть свод – значит, все хорошо. Если он уплощен – все плохо: и для суставов, и для позвоночника. Важно:

Не экономьте, покупайте детям обувь с супинатором с первых пар. И себе, дорогие дамы, не жалейте денег на эту простую роскошь, даже если полжизни вы проходили без него.

Нет супинатора – вставьте стельки с супинатором, которые легко найти в любом ортопедическом отделе ближайшей аптеки. И вообще, самый оптимальный вариант – сделать на заказ под себя, предварительно посоветовавшись с ортопедом.

Неожиданный поворот – маленький каблук очень нужен, так как полностью плоская подошва без каблука, как в чешках, усиливает развитие плоскостопия. Поэтому, пускай минимальный, но каблучок нужен.

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Еще пара советов о том, как выбрать правильную обувь

Красивая ножка – здоровая ножка! Без грибка, без мозолей и натоптышей, без неприятного запаха, без вросших ногтей и трещин. Поэтому:

обувь нужно покупать кожаную. Причем не только снаружи (мы же не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи, верно?);

обувь должна быть свободной, чтобы ножка дышала (это и свободная циркуляция воздуха, и свободное положение для пальцев. Мы же не хотим посещать ортопеда с искривленными пальцами, сколиозом и плоскостопием? Не говоря уже о хирурге с проблемами вросших ногтей или дерматолога с грибком).

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