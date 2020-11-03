Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZWtzdHJhc2VucyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Какими видами капель лечить насморк?

03.11.2020

Практически любое вирусное заболевание сопровождается появлением насморка, от которого хочется избавиться как можно быстрее. Для этого мы идем в аптеку и покупаем капли для носа. Но, оказывается, не все они одинаково полезны и безопасны. Что поможет избавиться от насморка, а что может навредить  – рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко. 

woman using nasal drops

Сосудосуживающие капли

Сосудосуживающие препараты вызывают привыкание и могут привести к:

  • нарушению питания слизистой оболочки носа (постоянное использование капель при хроническом насморке;
  • истончению стенок сосудов, повышению их хрупкости. Это приводит к тому, что повышается риск их травмирования. Так, сосуды могут повредиться даже при подъеме артериального давления, что повлечет за собой носовое кровотечение;
  • аритмии, учащению сердцебиения, головным болям, нарушению сна, чувству тошноты, депрессии. Все это побочные эффекты, которые могут возникнуть при передозировке лекарственным средством.

Больше по теме:  Грипп, ОРВИ и ОРЗ: симптомы и отличия

Противомикробные капли

Эти капли не вызывают привыкания и способны помочь в борьбе со многими бактериями и вирусами. Препарат комбинированного действия, который способен оказывать противовоспалительный эффект и сосудосуживающее действие одновременно. В его состав входит антибиотик и фенилэфрин как сосудосуживающий компонент.

Растительные капли (на масляной основе)

Spray nasal. The bottle with the medicine, with the cap removed, stands on the white surface of the table. Surrounded by branches of blue spruce.

В состав входят разнообразные эфирные масла, чаще всего – ментол или масло мяты перечной. При введении их в полость носа больной получает освежающий и антисептический эффект. Ментол не способен устранить отек слизистой, однако его применение создает эффект облегчения дыхания за счет воздействия на холодовые рецепторы носа.

Противовирусные и антибактериальные капли

Капли в нос от насморка, обладающие противовирусным эффектом, – отличное средство профилактики и терапии простуды на начальных этапах развития вирусной инфекции. Они влияют именно на размножение вирусов благодаря активным компонентам. При угрозе заражения такие средства можно использовать как профилактические.

Народная медицина (мед с водой, луковый сок, сок алоэ или каланхоэ)

Могут вызывать раздражение, ожоги и аллергии. Но высокоэффективны при лечение насморка разной этимологии.

Woman blowing nose outdoor

При выборе средства от насморка важно запомнить раз и навсегда: насморк лечат исключительно те капли, которые борются с причиной заболевания или помогают организму в этой борьбе.  Большинство так называемых средств от насморка – это либо сосудосуживающие препараты, либо иммуномодуляторы, которые только снимают симптом и не оказывают лечебного эффекта.

Video: Какими видами капель лечить насморк?

Как выбрать эффективные капли от насморка? Чем отличаются лечебные капли от насморка от сосудосуживающих капель? Читайте, какие капли от насморка лучше выбрать

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить