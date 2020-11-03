Практически любое вирусное заболевание сопровождается появлением насморка, от которого хочется избавиться как можно быстрее. Для этого мы идем в аптеку и покупаем капли для носа. Но, оказывается, не все они одинаково полезны и безопасны. Что поможет избавиться от насморка, а что может навредить – рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко.

Сосудосуживающие капли

Сосудосуживающие препараты вызывают привыкание и могут привести к:

нарушению питания слизистой оболочки носа (постоянное использование капель при хроническом насморке;

истончению стенок сосудов, повышению их хрупкости. Это приводит к тому, что повышается риск их травмирования. Так, сосуды могут повредиться даже при подъеме артериального давления, что повлечет за собой носовое кровотечение;

аритмии, учащению сердцебиения, головным болям, нарушению сна, чувству тошноты, депрессии. Все это побочные эффекты, которые могут возникнуть при передозировке лекарственным средством.

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Противомикробные капли

Эти капли не вызывают привыкания и способны помочь в борьбе со многими бактериями и вирусами. Препарат комбинированного действия, который способен оказывать противовоспалительный эффект и сосудосуживающее действие одновременно. В его состав входит антибиотик и фенилэфрин как сосудосуживающий компонент.

Растительные капли (на масляной основе)

В состав входят разнообразные эфирные масла, чаще всего – ментол или масло мяты перечной. При введении их в полость носа больной получает освежающий и антисептический эффект. Ментол не способен устранить отек слизистой, однако его применение создает эффект облегчения дыхания за счет воздействия на холодовые рецепторы носа.

Противовирусные и антибактериальные капли

Капли в нос от насморка, обладающие противовирусным эффектом, – отличное средство профилактики и терапии простуды на начальных этапах развития вирусной инфекции. Они влияют именно на размножение вирусов благодаря активным компонентам. При угрозе заражения такие средства можно использовать как профилактические.

Народная медицина (мед с водой, луковый сок, сок алоэ или каланхоэ)

Могут вызывать раздражение, ожоги и аллергии. Но высокоэффективны при лечение насморка разной этимологии.

При выборе средства от насморка важно запомнить раз и навсегда: насморк лечат исключительно те капли, которые борются с причиной заболевания или помогают организму в этой борьбе. Большинство так называемых средств от насморка – это либо сосудосуживающие препараты, либо иммуномодуляторы, которые только снимают симптом и не оказывают лечебного эффекта.

Video: Какими видами капель лечить насморк? Как выбрать эффективные капли от насморка? Чем отличаются лечебные капли от насморка от сосудосуживающих капель? Читайте, какие капли от насморка лучше выбрать

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