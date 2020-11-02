Что такое гематома и как ее лечить
Гематома – скопление крови, которое возникло в результате разрыва сосудов. Вследствие чего может образоваться гематома? Какие признаки гематомы? В каких случаях при появлении гематомы нужно немедленно обратиться к врачу? Подробно об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Гематомы имеют круглую вытянутую форму и появляются в мягких тканях. Образования могут находиться под кожей, слизистыми оболочками, в стенке внутренних органов и даже в головном мозгу.
Чаще всего причиной возникновения гематом являются удары. Больше всего подвержены риску пожилые люди, потому что с возрастом кровеносные сосуды становятся слабее.
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Признаки гематомы:
- боль (может быть сильной)
- припухлость или отек
- частичная потеря функциональности мышц (в зависимости от области удара)
- изменения цвета кожи (может быть красновато-синей или зелено-желтой)
- повышение температуры тела
Если же на теле появляются гематомы без причин, следует обратиться к врачу. Образования также могут возникать из-за гормонального сбоя, а также вследствие употребления некоторых медикаментозных препаратов.
Виды гематом
Гематомы различают в зависимости от места расположения. Выделяют следующие:
- подкожная
- внутримышечная
- субсерозная (в брюшной или грудной полости)
- гематома головного мозга (субдуральная, эпидуральная или внутримозговая)
- ретрохориальная (при беременности)
Чтобы избежать яркого «окраса» на теле, сразу после удара следует приложить к месту холодный компресс или лед. Через 5–6 дней специалисты могут назначить тепловые процедуры. Следует уменьшить нагрузки на пораженную область.
Обязательно нужно обратиться к врачу, если:
- гематома больших размеров
- увеличен отек вокруг гематомы
- гематома находится на голове
- гематома на животе
- произошло повреждение кости или сустава
- гематома не проходит на протяжении 2 недель
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