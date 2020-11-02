3 простых маски для здоровья ваших волос

Наши волосы, без сомнения, являются одной из главных составляющих красоты, особенно для женщин. Здоровым волосам нужен постоянный уход. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» подготовили для вас 3 простых рецепта масок для волос, которые помогут сделать их здоровыми и сияющими. Детали читайте в материале.

Больше по теме: Какие маски для роста волос можно делать в домашних условиях?

Маска для волос из авокадо

Этот экзотический фрукт хорош не только в качестве закуски к мексиканским блюдам, но также оказывает положительное действие при нанесении на волосы. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

спелое авокадо

чайная ложка оливкового масла

чайная ложка меда

яйцо.

Смешайте все ингредиенты до образования однородной массы. Нанесите маску равномерно на все волосы от корней до кончиков. Подождите 20 минут, пока маска впитается. Смойте маску теплой водой.

Больше на тему: Как укрепить волосы: делаем средства в домашних условиях

Маска для волос из алоэ вера

Алоэ вера известно всем как средство для лечения и профилактики различных заболеваний. Однако это растение также придает блеск волосам и стимулирует их рост. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

лист алоэ вера

1 чайная ложка миндального масла.

Разрежьте лист по центру и измельчите его. Смешайте с миндальным маслом и нанесите на волосы. Наденьте полиэтиленовую шапочку и подождите 20 минут. Смойте маску теплой водой.

Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»: что нужно знать перед походом в салон красоты

Маска для волос из банана

Банан является одним из самых питательных фруктов, и он способен помочь избавиться от перхоти. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 большой и свежий банан

1 чайная ложка меда.

Смешайте ингредиенты до консистенции пюре. Нанесите на волосы. Подождите 20 минут, пока маска впитается. Смойте маску теплой водой.

Больше по теме: Причины появления подкожного клеща и методы борьбы с ним

Чтобы достичь наилучших результатов, необходимо наносить эти маски раз в неделю. Тогда ваши волосы будут всегда оставаться мягкими и блестящими.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.