Вирусные бородавки: причины появления и лечение
Каждая девочка, девушка и женщина любит быть красивой. Что может поднять настроение лучше, чем новый и красивый маникюр? Но, к сожалению, каждый раз приходя к недобросовестному ногтевому мастеру, мы рискуем уйти не только с красивыми ноготками, но и с вирусными бородавками! Но это далеко не единственное место, где можно подцепить этот недуг. Подробнее о вирусных бородавках рассказал врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский
Вирусная бородавка ‒ то доброкачественное новообразование, которое вызвано вирусом папилломы человека. Бородавки выглядят как кожные наросты разных форм и видов (остроконечные, обыкновенные либо же бородавки подошвенные). Такие наросты могут образоваться буквально на любой из частей тела человека. А заразиться ими может практически каждый! У 90% населения Земли хоть раз в жизни выскакивали бородавки.
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Как можно заразиться вирусными бородавками?
Многие считают, что бородавки передаются от прикосновения лягушки к человеку. Это миф. Бородавка не может появиться от лягушки, так как она вызвана вирусом папилломы человека, которым в свою очередь можно заразиться через:
- половой акт
- рукопожатие
- телесный контакт
- использование предметов общественного пользования (пол в бассейне, перила в автобусе, баня, сауна и так далее).
Как уберечь себя от вирусных бородавок
- Не ходите босиком в банях и саунах.
- Проветривайте, просушивайте и дезинфицируйте обувь.
- По возможности обрабатывайте полы веществами, которые содержат хлор – они убивают вирусы.
- Во время маникюра аккуратно обращайтесь с кутикулой. Околоногтевые бородавки болезненные и неприятные. Если поранились, обработайте рану мазью, которая содержит антибиотик.
- Старайтесь не вступать в телесный контакт с людьми, которые заражены вирусом папилломы человека.
- Следите за гигиеной тела.
Как лечить вирусные бородавки?
- консультация специалиста (осмотр, выявление причин)
- консультация с хирургом
- удаление папилломы
- борьба с вирусом папилломы человека с помощью медикаментов
- правильное питание, отказ от вредных привычек и так далее.
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